Pragmata хорошо продаётся в Японии, особенно на Nintendo Switch 2

Famitsu составил традиционный рейтинг продаж в Японии. Он охватывает последнюю неделю и снова дает чёткое представление о том, что сейчас волнует геймеров. Поэтому, если вы хотите увидеть, какие игры показали лучшие результаты и как выглядит текущая десятка лучших, определённо стоит ознакомиться с полным рейтингом.

Продажи игр в Японии (20.04 - 26.04):

[NS] Tomodachi Life: Living the Dream – 178 533

[NS] Pokemon Pokopia – 17 039

[NS2] Pragmata – 14 453

[PS5] Pragmata – 12 786

[NS] Matsurika no Kei: Kei – Tenmei Iniden – 7654

[NS] Mario Kart World – 5537

[NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 3695

[NS] Minecraft – 3378

[NS] Momotaro Dentetsu 2 – 3201

[NS] Elminage Original – 2882

Интересно, что Tomodachi Life: Living the Dream продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, показывая, что игроки не воспринимают этот успех как мимолётное событие. В то же время, Pragmata для Nintendo Switch 2 дебютировала на пьедестале, что само по себе является одной из самых интересных историй в этом списке.