Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 593 оценки

Pragmata хорошо продаётся в Японии, особенно на Nintendo Switch 2

monk70 monk70

Famitsu составил традиционный рейтинг продаж в Японии. Он охватывает последнюю неделю и снова дает чёткое представление о том, что сейчас волнует геймеров. Поэтому, если вы хотите увидеть, какие игры показали лучшие результаты и как выглядит текущая десятка лучших, определённо стоит ознакомиться с полным рейтингом.

Продажи игр в Японии (20.04 - 26.04):

  • [NS] Tomodachi Life: Living the Dream – 178 533
  • [NS] Pokemon Pokopia – 17 039
  • [NS2] Pragmata – 14 453
  • [PS5] Pragmata – 12 786
  • [NS] Matsurika no Kei: Kei – Tenmei Iniden – 7654
  • [NS] Mario Kart World – 5537
  • [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 3695
  • [NS] Minecraft – 3378
  • [NS] Momotaro Dentetsu 2 – 3201
  • [NS] Elminage Original – 2882

Интересно, что Tomodachi Life: Living the Dream продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, показывая, что игроки не воспринимают этот успех как мимолётное событие. В то же время, Pragmata для Nintendo Switch 2 дебютировала на пьедестале, что само по себе является одной из самых интересных историй в этом списке.

