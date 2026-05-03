Pragmata хорошо продаётся в Японии, особенно на Nintendo Switch 2

Famitsu составил традиционный рейтинг продаж в Японии. Он охватывает последнюю неделю и снова дает чёткое представление о том, что сейчас волнует геймеров. Поэтому, если вы хотите увидеть, какие игры показали лучшие результаты и как выглядит текущая десятка лучших, определённо стоит ознакомиться с полным рейтингом.
Продажи игр в Японии (20.04 - 26.04):
- [NS] Tomodachi Life: Living the Dream – 178 533
- [NS] Pokemon Pokopia – 17 039
- [NS2] Pragmata – 14 453
- [PS5] Pragmata – 12 786
- [NS] Matsurika no Kei: Kei – Tenmei Iniden – 7654
- [NS] Mario Kart World – 5537
- [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 3695
- [NS] Minecraft – 3378
- [NS] Momotaro Dentetsu 2 – 3201
- [NS] Elminage Original – 2882
Интересно, что Tomodachi Life: Living the Dream продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, показывая, что игроки не воспринимают этот успех как мимолётное событие. В то же время, Pragmata для Nintendo Switch 2 дебютировала на пьедестале, что само по себе является одной из самых интересных историй в этом списке.