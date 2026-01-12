Pragmata и Resident Evil Requiem начали год на вершине списка самых ожидаемых игр японских геймеров

В первом выпуске журнала Famitsu за этот год научно-фантастический экшен Pragmata продолжает возглавлять список самых ожидаемых игр, который составляется на основе голосования обычных игроков. Pragmata удерживает эту позицию уже на протяжении нескольких месяцев, несмотря на сильных конкурентов.
Игра, релиз которой намечен на апрель этого года, прошла через сложный процесс разработки и многочисленные задержки, прежде чем получить официальную дату выхода, и, по всей видимости, игроки в Японии с нетерпением ждут ее появления. На втором месте находится еще одна игра от Capcom — Resident Evil Requiem, а тройку лидиров замыкает Pokemon Pokopia.
- Pragmata – 525
- Resident Evil Requiem (PS5) – 437
- Pokemon Pokopia – 413
- Dragon Quest VII Reimagined (SW2) – 371
- Dragon Quest VII Reimagined (PS5) – 294
- Persona 4 Revival (PS5) – 292
- Dragon Quest VII Reimagined (SW) – 254
- Tomodachi Life – 182
- Grand Theft Auto 6 – 180
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5) – 167
Resident Evil: Requiem выйдет 27 феврале 2026 года, а Pragmata — 24 апреле 2026 года. В обеих играх представлен уникальный игровой процесс: Requiem — это survival horror с двойной перспективой, в котором присутствуют Леон и новый персонаж франшизы Грейс Эшфорд, а Pragmata — научно-фантастический экшен с уникальной механикой взлома/боя с участием астронавта и девочки-андроида.
Oбе игры делают акцент на графике нового поколения, включая трассировку путей и трассировку лучей, и стремятся предоставить уникальный опыт для поклонников хоррора и научной фантастики соответственно
