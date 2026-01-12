ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 252 оценки

Pragmata и Resident Evil Requiem начали год на вершине списка самых ожидаемых игр японских геймеров

Gruz_ Gruz_

В первом выпуске журнала Famitsu за этот год научно-фантастический экшен Pragmata продолжает возглавлять список самых ожидаемых игр, который составляется на основе голосования обычных игроков. Pragmata удерживает эту позицию уже на протяжении нескольких месяцев, несмотря на сильных конкурентов.

Игра, релиз которой намечен на апрель этого года, прошла через сложный процесс разработки и многочисленные задержки, прежде чем получить официальную дату выхода, и, по всей видимости, игроки в Японии с нетерпением ждут ее появления. На втором месте находится еще одна игра от Capcom — Resident Evil Requiem, а тройку лидиров замыкает Pokemon Pokopia.

  1. Pragmata – 525
  2. Resident Evil Requiem (PS5) – 437
  3. Pokemon Pokopia – 413
  4. Dragon Quest VII Reimagined (SW2) – 371
  5. Dragon Quest VII Reimagined (PS5) – 294
  6. Persona 4 Revival (PS5) – 292
  7. Dragon Quest VII Reimagined (SW) – 254
  8. Tomodachi Life – 182
  9. Grand Theft Auto 6 – 180
  10. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS5) – 167

Resident Evil: Requiem выйдет 27 феврале 2026 года, а Pragmata — 24 апреле 2026 года. В обеих играх представлен уникальный игровой процесс: Requiem — это survival horror с двойной перспективой, в котором присутствуют Леон и новый персонаж франшизы Грейс Эшфорд, а Pragmata — научно-фантастический экшен с уникальной механикой взлома/боя с участием астронавта и девочки-андроида.

Oбе игры делают акцент на графике нового поколения, включая трассировку путей и трассировку лучей, и стремятся предоставить уникальный опыт для поклонников хоррора и научной фантастики соответственно

18
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Константин335

Я вот тоже очень жду 2 эти игры

9
Агушка

Резик то понятно а прагмата то шляпа по демке сразу понятно

5
TurbulentMyron Агушка

Шляпа у тебя во рту!

5
EnchantingNostro

онимушу и резидент ожидаю, возможно сомнительную прэгнату но ок, да и по резику много вопросиков т.к. если это будет беготня по кишкообразным коридорам аля ре2 - то нафик, а и хочу в финале вальнуть грустного лошка леню за Грэйс

Мария Тихонова_РОК ПЕВИЦА

Ждём очередных новостей от расплавленных владельцев зелёных карт! (Хотя они конечно же занизят разрешение картинки через свои dlcc и будут здесь писать о том как это улучшает изображение) и что у них 100 кадров при разрешении 600 на 400 / сказочные блб**бы))) )

Прагмата вроде бы и ничего выглядит, но Обитель сильно изуродовали появлением Леона) не самый лучший персонаж у серии.

5
J a r v i s
Ждём очередных новостей от расплавленных владельцев зелёных карт!

Ща залутаешь клоунских масок и какашек))

3
Мария Тихонова_РОК ПЕВИЦА J a r v i s

"Ща залутаешь"

ВАУ ХОРРИНГЕР - то какой! Ну вы же сгоуэйете в ЧЁРЧЬ и инсталлируете за меня КЭНДЛЫ ГАДУ!?

1
Listoman

На карточках амуде данные игры просто будут неиграбельны, ведь в обеих есть pt)

1
Твоя Мaмкa

Потому что играть больше не во что, а всю остальную повесточную парашу никто и не ждет

4
Double_Jump

Не удивлюсь, если для Японии будет специальная коллекционка с трусами андроида Дианы.

3
Wing42

Зачем японцам неношеные трусы?

Sova Aleykum

Бедная девочка, сколько же Артов и манги с ней будет на всяких руле34.

1
ZNGRU ZCRUT

Я вообще не жду 2 эти игры для горбатых калоедов.

3
Мария Тихонова_РОК ПЕВИЦА

Вот и правильно!

Sova Aleykum

Покемоны не на первом месте лол, удивительно.

K0t Felix

Вот Резьбу 101% жду

Мария Тихонова_РОК ПЕВИЦА

Тест на пиде***стию на сайте! Сколько девушка в купальнике соберёт отрицательной реакции)) налетай глиномесы)))