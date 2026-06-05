Pragmata может стать новой полноценной франшизой Capcom

Capcom активно рассматривает возможность превращения Pragmata в полноценную франшизу после крайне успешного релиза игры в апреле 2026 года. Несмотря на шестилетнюю разработку и серию переносов после анонса в 2020 году, этот научно-фантастический экшен закрепил за собой статус нового крупного коммерческого хита компании.

В рамках свежего финансового отчета менеджмент Capcom ответил на вопросы инвесторов о планах на бренд. Представители компании подчеркнули, что отличная динамика продаж обусловлена тремя ключевыми факторами: оригинальным научно-фантастическим сеттингом, харизматичным дуэтом главных героев — Хью и Дианы, а также инновационным геймплеем на стыке экшена и головоломок.

Издатель выделил проект как образцовый кейс своей внутренней производственной стратегии. По заявлению Capcom, игра доказала эффективность синергии внутри студии: смелые идеи молодых разработчиков удалось успешно реализовать благодаря кураторству и опыту ветеранов индустрии.

Помимо отличной кассы, тайтл собрал высокие оценки прессы и геймеров, став одним из самых успешных запусков новых IP компании. Pragmata преодолела отметку в 1 миллион проданных копий за первые 48 часов и достигла 2 миллионов всего за две недели на PC, PS5, Xbox Series X|S и Switch.

На текущем этапе Capcom продолжит мониторинг долгосрочных операционных показателей проекта, прежде чем принять окончательное решение. Хотя официального анонса Pragmata 2 еще не было, в профильных СМИ и сообществе появление продолжения считают лишь вопросом времени — коммерческий триумф первых недель и открытый финал истории оставляют идеальную почву для развития серии.