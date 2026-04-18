ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 376 оценок

Pragmata на пике привлекла почти 57 000 игроков онлайн в Steam

monk70 monk70

После восторженных отзывов критиков, игра Pragmata от Capcom привлекла 56 905 одновременных игроков вскоре после запуска.

Хотя это может показаться не очень высоким показателем по сравнению с такими хитами компании, как Resident Evil Requiem или Monster Hunter Wilds, это солидный результат для, по сути, новой интеллектуальной собственности. Кроме того, игра опережает недавно вышедшие Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (54 778) и Resident Evil 7: biohazard (20 449). Даже Resident Evil 3 Remake лишь немного опережает её, достигнув пикового количества одновременных игроков в 60 293 человека.

Capcom пока ничего не сообщила о количестве продаж. Однако, учитывая, что Pragmata была анонсирована в 2020 году и несколько лет разрабатывалась для оттачивания игрового процесса, компания, вероятно, рада её выходу и таким позитивным отзывам. Что будет дальше с франшизой, если это вообще планируется, покажет время.

Pragmata доступна для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.

ПК Индустрия
12
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Morpex333

Очень средний результат для очень средней игры. Ничего выдающегося, но и блевать не тянет, на этом, надеюсь, и закончат

11
CTPAuDEP

До настоящих игр, с нормальными результатами ей конечно далеко.

7
Giggg

57 тысяч игроков? Ваууу. Похоже это был мировой флешмоб "зайди в Pragmata, постой в главном меню и выйди с чувством выполненного долга". Теперь ждём официальный патч, который добавит в игру хоть что-то, кроме красивой заставки))

6
Авраам Линкольн
Для такой известной и многомиллионной компании, как КрэпКам это провал. Провал и позор! Тот же Вилгард, который провалился с треском, привлек 90 000 игроков. А здесь вполовину меньше. Шейхи которые уже выкупили треть акций КрэпКам, ваш выход. Выкупите и остальное (контрольным в голову) и так сказать, добейте их, чтобы не мучились! Отправьте на мороз этих бездарей!

3
Sheffskiy

Игра так себе оказалась

2