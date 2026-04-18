Pragmata на пике привлекла почти 57 000 игроков онлайн в Steam

После восторженных отзывов критиков, игра Pragmata от Capcom привлекла 56 905 одновременных игроков вскоре после запуска.
Хотя это может показаться не очень высоким показателем по сравнению с такими хитами компании, как Resident Evil Requiem или Monster Hunter Wilds, это солидный результат для, по сути, новой интеллектуальной собственности. Кроме того, игра опережает недавно вышедшие Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (54 778) и Resident Evil 7: biohazard (20 449). Даже Resident Evil 3 Remake лишь немного опережает её, достигнув пикового количества одновременных игроков в 60 293 человека.
Capcom пока ничего не сообщила о количестве продаж. Однако, учитывая, что Pragmata была анонсирована в 2020 году и несколько лет разрабатывалась для оттачивания игрового процесса, компания, вероятно, рада её выходу и таким позитивным отзывам. Что будет дальше с франшизой, если это вообще планируется, покажет время.
Pragmata доступна для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.
Очень средний результат для очень средней игры. Ничего выдающегося, но и блевать не тянет, на этом, надеюсь, и закончат
До настоящих игр, с нормальными результатами ей конечно далеко.
57 тысяч игроков? Ваууу. Похоже это был мировой флешмоб "зайди в Pragmata, постой в главном меню и выйди с чувством выполненного долга". Теперь ждём официальный патч, который добавит в игру хоть что-то, кроме красивой заставки))
Для такой известной и многомиллионной компании, как КрэпКам это провал. Провал и позор! Тот же Вилгард, который провалился с треском, привлек 90 000 игроков. А здесь вполовину меньше. Шейхи которые уже выкупили треть акций КрэпКам, ваш выход. Выкупите и остальное (контрольным в голову) и так сказать, добейте их, чтобы не мучились! Отправьте на мороз этих бездарей!
Игра так себе оказалась