ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8 206 оценок

Pragmata: на ранних этапах Диана могла быть роботом, животным или даже говорящей собакой

IKarasik IKarasik

Capcom поделилась интересными деталями о разработке своего нового проекта Pragmata, премьера которого ожидается в 2026 году. На Tokyo Game Show 2025 директор игры Чо Ёнхи рассказал, что андроид-девочка Диана — спутница главного героя Хью — далеко не всегда задумывалась в привычном для игроков виде.

По словам разработчика, изначально команда экспериментировала с разными вариантами. Среди концептов встречались робот, животное и даже говорящая собака. Изначально персонаж должен был сопровождать Хью на своих ногах, но этот подход создавал сложности в геймплее. Решение «посадить» Диану на плечи героя помогло объединить стрельбу и взлом в единый игровой процесс.

«Мы пробовали множество идей, — отметил Ёнхи. — Нам нужен был образ ребёнка, которого можно защищать и который будет всегда рядом с героем. В итоге мы остановились на девочке-андроиде, но на ранних стадиях это могла быть даже собака, причём говорящая».

Таким образом, Pragmata могла выглядеть совершенно иначе — с суровым астронавтом и его верным «псом-компаньоном» на Луне. Однако финальный вариант с Дианой разработчики считают наиболее удачным для истории и атмосферы проекта.

11
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
DezkQ

Так говорящую робособаку бы и оставляли то это л*ликон какой то -_-

4
Indigo Night

видишь ребёнка и у тебя такие мысли сразу? можете тебе пора сходить провериться?

5
DezkQ Indigo Night

Ты где ребенков с такими прическами видел кроме инсты, да и мейка там поднавалили ?

Чет типа такого.

1
Вадим Якимов

да вроде пацанка и так робот..)

Neko-Aheron

Скин с ушками и будет супер :3

3
MNM 777

Там Alien: Rogue Incursion вышла без VR , как игра ? стоит погамать ?

3
3Dart stl

Ох уж эти Японцы))) шалуны

2
AT_Sagor

Нет бы сделать робопса-девочку, которая может говорить, а не выбирать между чем-то одним.

2
ant 36436

А ГГ сделать квадробером.

Всё же повеселей чем чел в скафандре и девочка в пуховике на Луне... трава у них была явно не очень...

Kreliann

Новый высокобюджетный IP от японцев это всегда интересно. Жаль Capcom похоронили Deep Down, трейлеры были любопытные.

1
malars0

Ну а стала приманкой для лаликонщиков

GennadijK

Какая же это посредственная тема с этой девкой . Такое какое то неуклюжее движение персонажа в игре . Девка эта как абуза.