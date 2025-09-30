Pragmata: на ранних этапах Диана могла быть роботом, животным или даже говорящей собакой

Capcom поделилась интересными деталями о разработке своего нового проекта Pragmata, премьера которого ожидается в 2026 году. На Tokyo Game Show 2025 директор игры Чо Ёнхи рассказал, что андроид-девочка Диана — спутница главного героя Хью — далеко не всегда задумывалась в привычном для игроков виде.

По словам разработчика, изначально команда экспериментировала с разными вариантами. Среди концептов встречались робот, животное и даже говорящая собака. Изначально персонаж должен был сопровождать Хью на своих ногах, но этот подход создавал сложности в геймплее. Решение «посадить» Диану на плечи героя помогло объединить стрельбу и взлом в единый игровой процесс.

«Мы пробовали множество идей, — отметил Ёнхи. — Нам нужен был образ ребёнка, которого можно защищать и который будет всегда рядом с героем. В итоге мы остановились на девочке-андроиде, но на ранних стадиях это могла быть даже собака, причём говорящая».

Таким образом, Pragmata могла выглядеть совершенно иначе — с суровым астронавтом и его верным «псом-компаньоном» на Луне. Однако финальный вариант с Дианой разработчики считают наиболее удачным для истории и атмосферы проекта.