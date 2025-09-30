Pragmata: на ранних этапах Диана могла быть роботом, животным или даже говорящей собакой

Capcom поделилась интересными деталями о разработке своего нового проекта Pragmata, премьера которого ожидается в 2026 году. На Tokyo Game Show 2025 директор игры Чо Ёнхи рассказал, что андроид-девочка Диана — спутница главного героя Хью — далеко не всегда задумывалась в привычном для игроков виде.
По словам разработчика, изначально команда экспериментировала с разными вариантами. Среди концептов встречались робот, животное и даже говорящая собака. Изначально персонаж должен был сопровождать Хью на своих ногах, но этот подход создавал сложности в геймплее. Решение «посадить» Диану на плечи героя помогло объединить стрельбу и взлом в единый игровой процесс.
«Мы пробовали множество идей, — отметил Ёнхи. — Нам нужен был образ ребёнка, которого можно защищать и который будет всегда рядом с героем. В итоге мы остановились на девочке-андроиде, но на ранних стадиях это могла быть даже собака, причём говорящая».
Таким образом, Pragmata могла выглядеть совершенно иначе — с суровым астронавтом и его верным «псом-компаньоном» на Луне. Однако финальный вариант с Дианой разработчики считают наиболее удачным для истории и атмосферы проекта.
Так говорящую робособаку бы и оставляли то это л*ликон какой то -_-
видишь ребёнка и у тебя такие мысли сразу? можете тебе пора сходить провериться?
Ты где ребенков с такими прическами видел кроме инсты, да и мейка там поднавалили ?
Чет типа такого.
да вроде пацанка и так робот..)
Скин с ушками и будет супер :3
Там Alien: Rogue Incursion вышла без VR , как игра ? стоит погамать ?
Ох уж эти Японцы))) шалуны
Нет бы сделать робопса-девочку, которая может говорить, а не выбирать между чем-то одним.
А ГГ сделать квадробером.
Всё же повеселей чем чел в скафандре и девочка в пуховике на Луне... трава у них была явно не очень...
Новый высокобюджетный IP от японцев это всегда интересно. Жаль Capcom похоронили Deep Down, трейлеры были любопытные.
Ну а стала приманкой для лаликонщиков
Какая же это посредственная тема с этой девкой . Такое какое то неуклюжее движение персонажа в игре . Девка эта как абуза.