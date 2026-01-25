PRAGMATA неожиданно хорошо работает на Mac с M4 Max - почти 100 FPS без апскейла и генерации кадров

Демо-версия научно-фантастического экшена PRAGMATA показала впечатляющие результаты на Mac с чипом Apple M4 Max, даже несмотря на отсутствие нативной версии для macOS. Один из пользователей протестировал игру через слой совместимости, и производительность оказалась значительно выше ожидаемой.
Запуск происходил на Mac Studio с M4 Max, оснащённым 16-ядерным CPU и 40-ядерным GPU. Игра работала через Crossover 26 beta — то есть с дополнительным слоем трансляции, который обычно снижает скорость работы. Тем не менее, при разрешении 1080p, максимальных настройках графики и без использования апскейлинга или генерации кадров демо стабильно выдавало до 97 кадров в секунду в стартовой локации.
Результат особенно примечателен на фоне того, что PRAGMATA использует RE Engine — движок Capcom, хорошо зарекомендовавший себя на ПК и консолях в играх серии Resident Evil. С учётом такого уровня производительности, включение апскейлинга или интерполяции кадров могло бы обеспечить ещё более высокий FPS.
Пока Capcom официально не подтверждала планы по выпуску PRAGMATA на macOS. Вероятная причина осторожности — слабые продажи предыдущих портов: Resident Evil 7 и Resident Evil 2 Remake показали крайне скромные результаты на мобильных и десктопных платформах Apple, что могло сделать подобные проекты экономически невыгодными.
Для ориентира производительность демо сравнили и с игровым ноутбуком на RTX 4090. В чистом 1080p без DLSS и генерации кадров видеокарта ожидаемо оказалась быстрее, однако при включении современных технологий масштабирования разрыв увеличивается ещё сильнее — подчёркивая, насколько важны эти инструменты для максимальной плавности.
PRAGMATA выйдет 24 апреля на основных платформах, а вопрос нативной версии для Apple Silicon пока остаётся открытым — хотя тесты ясно показывают, что технический потенциал у Mac для этого есть.
Мак в первую очередь создан что бы говорить всем что ты типо дофига крутой специалист и работаешь на мак, а на самом деле ты на нем только браузер запускаешь с порнохабом и на этом вся работа заканчивается
не пали контору!
Почти 100 фпс в 1080p в стартовой локации? Это для яблочка "хорошо"?)
А у тебя сколько на тыблячке?
~160 в 2160p+dlaa+rt)
Учитывая что это за игра удивлятся что она так работает при таких условиях не стоит. Было бы странно если бы было бы иначе.
Играть на маке, это как пытаться работать на маке - беспощадно больно, и временами даже бессмысленно.
Говорю как владелец Macbook.
Гдето мы это слышали) Киберпанк2077 удивительо хорошо идёт на сансолях...))
Ох эта бессмертная чушь)
Странно было бы, если не выдавала бы с такой стоимостью, производительность уровня 1660ти😁