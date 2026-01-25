PRAGMATA неожиданно хорошо работает на Mac с M4 Max - почти 100 FPS без апскейла и генерации кадров

Демо-версия научно-фантастического экшена PRAGMATA показала впечатляющие результаты на Mac с чипом Apple M4 Max, даже несмотря на отсутствие нативной версии для macOS. Один из пользователей протестировал игру через слой совместимости, и производительность оказалась значительно выше ожидаемой.

Запуск происходил на Mac Studio с M4 Max, оснащённым 16-ядерным CPU и 40-ядерным GPU. Игра работала через Crossover 26 beta — то есть с дополнительным слоем трансляции, который обычно снижает скорость работы. Тем не менее, при разрешении 1080p, максимальных настройках графики и без использования апскейлинга или генерации кадров демо стабильно выдавало до 97 кадров в секунду в стартовой локации.

Результат особенно примечателен на фоне того, что PRAGMATA использует RE Engine — движок Capcom, хорошо зарекомендовавший себя на ПК и консолях в играх серии Resident Evil. С учётом такого уровня производительности, включение апскейлинга или интерполяции кадров могло бы обеспечить ещё более высокий FPS.

Пока Capcom официально не подтверждала планы по выпуску PRAGMATA на macOS. Вероятная причина осторожности — слабые продажи предыдущих портов: Resident Evil 7 и Resident Evil 2 Remake показали крайне скромные результаты на мобильных и десктопных платформах Apple, что могло сделать подобные проекты экономически невыгодными.

Для ориентира производительность демо сравнили и с игровым ноутбуком на RTX 4090. В чистом 1080p без DLSS и генерации кадров видеокарта ожидаемо оказалась быстрее, однако при включении современных технологий масштабирования разрыв увеличивается ещё сильнее — подчёркивая, насколько важны эти инструменты для максимальной плавности.

PRAGMATA выйдет 24 апреля на основных платформах, а вопрос нативной версии для Apple Silicon пока остаётся открытым — хотя тесты ясно показывают, что технический потенциал у Mac для этого есть.