Pragmata от Capcom будет поддерживать трассировку пути на ПК

NVIDIA и Capcom объявили, что Pragmata станет второй игрой Capcom, которая будет поддерживать трассировку пути на ПК. Чтобы продемонстрировать некоторые визуальные улучшения, NVIDIA выпустила новое видео, в котором представлены сцены сравнения «до» и «после».

Помимо трассировки пути, Pragmata также будет поддерживать DLSS 4. Это означает, что игра будет поддерживать новую модель Transformer, а также генерацию многокадровых изображений. Таким образом, владельцы видеокарт серии RTX50 смогут использовать MFG для достижения высокой частоты кадров при использовании трассировки лучей.

Capcom выпустит Pragmata 24 апреля.