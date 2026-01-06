Pragmata от Capcom будет поддерживать трассировку пути на ПК

NVIDIA и Capcom объявили, что Pragmata станет второй игрой Capcom, которая будет поддерживать трассировку пути на ПК. Чтобы продемонстрировать некоторые визуальные улучшения, NVIDIA выпустила новое видео, в котором представлены сцены сравнения «до» и «после».
Помимо трассировки пути, Pragmata также будет поддерживать DLSS 4. Это означает, что игра будет поддерживать новую модель Transformer, а также генерацию многокадровых изображений. Таким образом, владельцы видеокарт серии RTX50 смогут использовать MFG для достижения высокой частоты кадров при использовании трассировки лучей.
Capcom выпустит Pragmata 24 апреля.
разница не существенная
Новости из "будущего" - там в демке ртх уже был.
Еще после релиза игры бы эту "новость" опубликовали)