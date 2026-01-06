ЧАТ ИГРЫ
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 244 оценки

Pragmata от Capcom будет поддерживать трассировку пути на ПК

monk70 monk70

NVIDIA и Capcom объявили, что Pragmata станет второй игрой Capcom, которая будет поддерживать трассировку пути на ПК. Чтобы продемонстрировать некоторые визуальные улучшения, NVIDIA выпустила новое видео, в котором представлены сцены сравнения «до» и «после».

Помимо трассировки пути, Pragmata также будет поддерживать DLSS 4. Это означает, что игра будет поддерживать новую модель Transformer, а также генерацию многокадровых изображений. Таким образом, владельцы видеокарт серии RTX50 смогут использовать MFG для достижения высокой частоты кадров при использовании трассировки лучей.

Capcom выпустит Pragmata 24 апреля.

Комментарии:  3
gliga142

разница не существенная

3
Spillik

Новости из "будущего" - там в демке ртх уже был.

2
Richard Batsbаk

Еще после релиза игры бы эту "новость" опубликовали)

1