Pragmata почти сравнялась с Resident Evil 4 Remake по рейтингу в Steam

Новая научно-фантастическая экшен-адвенчура Pragmata от Capcom стартовала в Steam с очень высокими пользовательскими оценками. Спустя короткое время после релиза игра уже вошла в число самых высокооценённых проектов издателя на платформе.
На момент публикации у Pragmata более 1500 отзывов на английском языке, при этом около 97% игроков рекомендуют игру, что обеспечивает ей рейтинг «Крайне положительные». Если учитывать все отзывы в целом, показатель положительных оценок держится примерно на уровне 93%.
Благодаря такому результату Pragmata уже находится среди лучших игр Capcom в Steam. Для сравнения, один из самых успешных проектов компании — Resident Evil 4 Remake — имеет около 96% положительных отзывов, то есть новинка уступает ему лишь несколько процентных пунктов.
Игроки особенно хвалят атмосферу научной фантастики, сочетание стрельбы и механик взлома, а также напарницу главного героя — девочку-андроида Диану. Многие отмечают, что персонаж ведёт себя естественно для ребёнка, задаёт вопросы и даже оставляет рисунки на космическом костюме героя.
Впрочем, окончательный пользовательский рейтинг может ещё измениться. Игра вышла совсем недавно, а её прохождение занимает примерно 15 часов, поэтому часть аудитории пока не успела завершить сюжет.
Сколько же пдб... сюжет уныл, ГГ никакой. Сколько больных на голову людей, проверить бы всех не мешало.
12/10 НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Целевая аудитория - имбицилы так же как и с реквиемом.
Круто , но этого мало . Надо снять фильм c Рамси для привлечения новых фанатов )