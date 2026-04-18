Pragmata почти сравнялась с Resident Evil 4 Remake по рейтингу в Steam

Новая научно-фантастическая экшен-адвенчура Pragmata от Capcom стартовала в Steam с очень высокими пользовательскими оценками. Спустя короткое время после релиза игра уже вошла в число самых высокооценённых проектов издателя на платформе.

На момент публикации у Pragmata более 1500 отзывов на английском языке, при этом около 97% игроков рекомендуют игру, что обеспечивает ей рейтинг «Крайне положительные». Если учитывать все отзывы в целом, показатель положительных оценок держится примерно на уровне 93%.

Благодаря такому результату Pragmata уже находится среди лучших игр Capcom в Steam. Для сравнения, один из самых успешных проектов компании — Resident Evil 4 Remake — имеет около 96% положительных отзывов, то есть новинка уступает ему лишь несколько процентных пунктов.

Игроки особенно хвалят атмосферу научной фантастики, сочетание стрельбы и механик взлома, а также напарницу главного героя — девочку-андроида Диану. Многие отмечают, что персонаж ведёт себя естественно для ребёнка, задаёт вопросы и даже оставляет рисунки на космическом костюме героя.

Впрочем, окончательный пользовательский рейтинг может ещё измениться. Игра вышла совсем недавно, а её прохождение занимает примерно 15 часов, поэтому часть аудитории пока не успела завершить сюжет.