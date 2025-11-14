Pragmata получила возрастной рейтинг в Южной Корее - дату релиза назовут на The Games Awards?

Pragmata — одна из самых крупных игр Capcom, которые выйдут в следующем году. Игра была впервые анонсирована вместе с Resident Evil 8 почти 5 лет назад и до сих пор не вышла, но недавнее обновление намекает, что ждать осталось недолго.

Южнокорейский рейтинговый совет недавно присвоил игре Pragmata возрастной рейтинг «12 лет и старше», намекая на вероятное объявление на церемонии вручения наград The ​​Game Awards в декабре. Возможно, наконец-то будет объявлена ​​точная дата выхода.

В Корее Pragmata получила рейтинг GRAC за умеренное насилие, поскольку в ней присутствуют сцены сражений с участием роботов и использование оружия.

Однако, что ещё важнее, после оценки игры обычно следует важное объявление. Поскольку церемония вручения наград The ​​Game Awards как никогда близка, ожидается, что точная дата выхода Pragmata будет объявлена ​​в ближайшее время.

Вероятно, релиз состоится не в первом квартале 2026 года, так как Capcom уже запланировала Resident Evil 9 на это же время.