ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 210 оценок

Pragmata получила возрастной рейтинг в Южной Корее - дату релиза назовут на The Games Awards?

monk70 monk70

Pragmata — одна из самых крупных игр Capcom, которые выйдут в следующем году. Игра была впервые анонсирована вместе с Resident Evil 8 почти 5 лет назад и до сих пор не вышла, но недавнее обновление намекает, что ждать осталось недолго.

Южнокорейский рейтинговый совет недавно присвоил игре Pragmata возрастной рейтинг «12 лет и старше», намекая на вероятное объявление на церемонии вручения наград The ​​Game Awards в декабре. Возможно, наконец-то будет объявлена ​​точная дата выхода.

В Корее Pragmata получила рейтинг GRAC за умеренное насилие, поскольку в ней присутствуют сцены сражений с участием роботов и использование оружия.

Однако, что ещё важнее, после оценки игры обычно следует важное объявление. Поскольку церемония вручения наград The ​​Game Awards как никогда близка, ожидается, что точная дата выхода Pragmata будет объявлена ​​в ближайшее время.

Вероятно, релиз состоится не в первом квартале 2026 года, так как Capcom уже запланировала Resident Evil 9 на это же время.

22
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Роман45554

игра отстойная сразу понятно что провал

10
Миханик Шестеренкин

Когда ты обиженный ущерб в вечном забвении, то все вокруг кажется провалом.

Роман45554 Миханик Шестеренкин

ну это ты видимо о себе так как оскорбления идут только с твоей стороны

Noowners

кринж для 12-ти леток

лолька верхом на астроботе, спасибо Джэффу за игру года за астробёбу, были сосалики будут сосунки и подгузники

7
AGS37

насилие против роботов, если бы враги-люди были бы, то думаю из-за этого возрастной рейтинг повысили

2
Господин Никто

вот что перенос ГТА животворящий делает

3
HarmfulVillius

Этот обсер ещё и 12+

2
MNM 777

а перевод на русский будет , а то я иероглифы не очень понимаю

2
SOLUS5678

Ещё один повод посмотреть мероприятие Килича.

1