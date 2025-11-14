Pragmata получила возрастной рейтинг в Южной Корее - дату релиза назовут на The Games Awards?

Pragmata — одна из самых крупных игр Capcom, которые выйдут в следующем году. Игра была впервые анонсирована вместе с Resident Evil 8 почти 5 лет назад и до сих пор не вышла, но недавнее обновление намекает, что ждать осталось недолго.
Южнокорейский рейтинговый совет недавно присвоил игре Pragmata возрастной рейтинг «12 лет и старше», намекая на вероятное объявление на церемонии вручения наград The Game Awards в декабре. Возможно, наконец-то будет объявлена точная дата выхода.
В Корее Pragmata получила рейтинг GRAC за умеренное насилие, поскольку в ней присутствуют сцены сражений с участием роботов и использование оружия.
Однако, что ещё важнее, после оценки игры обычно следует важное объявление. Поскольку церемония вручения наград The Game Awards как никогда близка, ожидается, что точная дата выхода Pragmata будет объявлена в ближайшее время.
Вероятно, релиз состоится не в первом квартале 2026 года, так как Capcom уже запланировала Resident Evil 9 на это же время.
