PRAGMATA раскрывает потенциал PS5 Pro: графику прокачали новым патчем

Capcom выпустила обновление для PRAGMATA, сделав акцент на улучшении визуального качества на PlayStation 5 Pro. Патч 1.210 добавляет официальную поддержку технологии PlayStation Spectral Super Resolution, которая заметно повышает чёткость изображения и детализацию.

Благодаря внедрению PSSR игра получает более точный рендеринг как в динамичных сценах, так и при исследовании локаций. Ещё до выхода обновления тесты показывали, что версия для PS5 Pro выглядит лучше, чем на базовой PlayStation 5 и Xbox Series X, а новый патч должен ещё сильнее закрепить это преимущество.

Capcom продолжает активно поддерживать проект после релиза, используя обновления для доработки технической стороны. Напомним, что PRAGMATA — это научно-фантастический экшен от третьего лица, действие которого разворачивается на колонизированной Луне. Игра была анонсирована ещё в 2020 году и добралась до релиза лишь в 2026-м после нескольких переносов.