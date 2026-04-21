PRAGMATA раскрывает потенциал PS5 Pro: графику прокачали новым патчем

butcher69 butcher69

Capcom выпустила обновление для PRAGMATA, сделав акцент на улучшении визуального качества на PlayStation 5 Pro. Патч 1.210 добавляет официальную поддержку технологии PlayStation Spectral Super Resolution, которая заметно повышает чёткость изображения и детализацию.

Благодаря внедрению PSSR игра получает более точный рендеринг как в динамичных сценах, так и при исследовании локаций. Ещё до выхода обновления тесты показывали, что версия для PS5 Pro выглядит лучше, чем на базовой PlayStation 5 и Xbox Series X, а новый патч должен ещё сильнее закрепить это преимущество.

Capcom продолжает активно поддерживать проект после релиза, используя обновления для доработки технической стороны. Напомним, что PRAGMATA — это научно-фантастический экшен от третьего лица, действие которого разворачивается на колонизированной Луне. Игра была анонсирована ещё в 2020 году и добралась до релиза лишь в 2026-м после нескольких переносов.

FR1DRIX

Базовая PS5 жиденько обосрались в Pragmata, даже в режиме производительности до 60 ФПС не дотягивает, если играть с трассировкой, тогда вообще 45 с просадками до 30. Так ещё и придется смотреть на убогий FSR 1, бинго собрано.

Ну а прошка в среднем 75 ФПС с просадками до 65 с трассировкой лучей.

Но игра конечно раскрывается с трассировкой пути, которая недоступна на консолях, только боярам.

BigusDickus

так это игра-кишка. нехватало ещё, что бы там графика плохая была

Rapper In Da Party

Часть текстур мерцает и размазывается и фиксит это только реконструкция лучей которая доступна только в режиме PT. Спасибо срапком.