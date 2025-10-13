Pragmata, Resident Evil Requiem и Dragon Quest - самые ожидаемые игры по версии Famitsu

Японский журнал Famitsu опубликовал свежий еженедельный рейтинг самых ожидаемых игр по мнению своих читателей. Лидером по числу голосов стал Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake для Nintendo Switch, собравший 848 голосов. На втором месте оказалась Kirby Air Riders для новой консоли Switch 2 с результатом 493 голоса, а замыкает тройку лидеров научно-фантастический проект Pragmata от Capcom — 482 голоса.
Не отстаёт и новый хоррор Resident Evil Requiem, занявший шестое место в общем рейтинге с 350 голосами, уступив лишь ремейку Dragon Quest и грядущей Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Любопытно, что в топ-10 попали сразу несколько версий одной и той же игры — HD-2D ремейк Dragon Quest 1 & 2 фигурирует сразу в изданиях для Switch, Switch 2 и PlayStation 5, что подчёркивает колоссальный интерес японской аудитории к обновлению классической серии.
Также впервые в списке появилась Tales of Xillia Remastered, которая выйдет на Nintendo Switch уже в конце октября.
Примечательно, что Pragmata остаётся одной из самых загадочных новых проектов от Capcom, тогда как Resident Evil Requiem обещает стать прямым продолжением событий Village и, судя по рейтингу, вызывает устойчивый интерес аудитории.
Вот как выглядит полный рейтинг ожидаемых игр от Famitsu:
- [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 848 голосов
- [NS2] Kirby Air Riders – 493 голоса
- [PS5] Pragmata – 482 голоса
- [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 403 голоса
- [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 376 голосов
- [PS5] Resident Evil Requiem – 350 голосов
- [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 345 голосов
- [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 329 голосов
- [PS5] Persona 4 Revival – 297 голосов
- [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 239 голосов
- [NSW] Persona 3 Reload – 170 голосов
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 148 голосов
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword – 143 голоса
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition – 135 голосов
- [PS5] Grand Theft Auto 6 – 133 голоса
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 122 голоса
- [NS2] Splatoon Raiders – 119 голосов
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined – 117 голосов
- [NS2] Octopath Traveler 0 – 109 голосов
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined – 108 голосов
- [NSW] Rhythm Heaven Groove – 106 голосов
- [NSW] Octopath Traveler 0 – 104 голоса
- [NSW] Little Nightmares 3 – 103 голоса
- [PS5] Octopath Traveler 0 – 101 голос
- [NSW] Professor Layton and the New World of Steam – 95 голосов
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream – 90 голосов
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined – 85 голосов
- [NSW] Metroid Prime 4: Beyond – 80 голосов
- [NS2] Professor Layton and the New World of Steam – 71 голос
- [NSW] Tales of Xillia Remastered – 69 голосов
Дата выхода Pragmata запланирована на 2026 год (PC, PlayStation 5, Xbox Series X), а Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2.
Из этого списка жду только резик и гта
Я из всего списка знаю только Прагмату, Литтл Найтмерс, и Резидент. Они, собственно, для меня и самые ожидаемые ))
Final Fantasy VII Remake Part III
Kingdom Hearts IV
The Wolf Among Us 2
Clockwork Revolution
Жду Прагмату, надеюсь игра будет интересной.