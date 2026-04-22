Pragmata стала эпицентром культурной войны в сети, так как женщины видят в ее дизайне проблему, а мужчины - нет

Журналистка Kotaku, впервые поигравшая в Pragmata на Summer Game Fest 2025, рассказала, что игра оказалась в центре ожесточенных споров еще до своего полноценного выхода. А после релиза дискуссия в сети только разгорелась.

Еще на фестивале коллега автора призналась, что ее беспокоит образ Дианы - андроида, созданного похожим на маленькую девочку. Женщина опросила посетителей мероприятия и выяснила, что подавляющее большинство мужчин не видели того же, что видели женщины. Журналистка Kotaku не стала делать поспешных выводов, но решила держать этот вопрос в уме во время прохождения.

После выхода игры автор выпустила рецензию, в которой пришла к выводу: финальная версия Pragmata в целом обращается с Дианой уважительно. Однако проблема не исчезла. По словам журналистки, многие женщины в комментариях на форумах и в соцсетях открыто выражают дискомфорт из-за дизайна героини. Особое раздражение вызывает отсутствие обуви - это выглядит "странно и непрактично", хотя в игре этот момент объясняют. Журналистка иронизирует: если разработчикам пришлось придумывать специальное сюжетное объяснение странному внешнему виду персонажа, значит, они осознавали, что дизайн вызывает вопросы, и пытались заранее их снять.

Одна из женщин в комментариях объяснила это различие так, что автор не могла пройти мимо. По ее словам, Диана - это стилизованная девочка, в облике которой используются "взрослые принципы красоты". Разработчики не лепят персонажа с реального ребенка, а берут за основу "привлекательную взрослую модель": большие глаза, круглое лицо, смягченные черты. Именно эта подмена, по мнению женщины, и вызывает отторжение.

Однако проблема шире, чем одна игра. Kotaku отмечает, что в 2026 году любое крупное произведение моментально втягивается в "культурные войны". Одни критикуют Capcom за дизайн, другие, наоборот, объявляют Pragmata победой традиционных ценностей и здорового отцовства.

Pragmata, независимо от того, что Capcom в нее вкладывала, уже вышла в мир. Для некоторых людей сам факт создания игры с играбельным детским персонажем является заведомо неприемлемым. Kotaku задается вопросом: "Неужели страх, что с детьми в истории могут плохо обращаться, настолько силен, что наш единственный выход - просто исключать их из любых историй?" Иногда кажется, что это единственный способ, при котором некоторые люди будут чувствовать себя комфортно.