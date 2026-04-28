Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 545 оценок

Pragmata стала лидером продаж в Великобритании

Sergey41k Sergey41k

Capcom укрепляет позиции на консольном рынке: Pragmata показывает сильные продажи как на ПК, так и на консолях. Игра успела попасть в топ-5 Steam и собрать более 68 тысяч одновременных игроков, а также активно продаётся на PlayStation 5, Switch 2 и Xbox Series X.

Особенно заметен успех на консолях — Pragmata заняла первое место в свежем чарте физических продаж в Великобритании. При этом 79% копий пришлись на PS5, 15% — на Switch 2 и 7% — на Xbox.

Также уверенно держится Resident Evil Requiem — другая игра Capcom. Несмотря на релиз ещё 27 февраля, она сохраняет высокий интерес и остаётся в топ-60 продаж Steam спустя два месяца.

Топ физических продаж в Великобритании за неделю:

  • Pragmata
  • Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  • Tomodachi Life: Living the Dream
  • Resident Evil Requiem
  • Elden Ring
  • Tekken 8
  • Pokemon Pokopia
  • Mario Kart World
  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  • Pokemon Legends: Z-A
WishfulWynne

Капком монстры сразу две игры за последние три месяца топ 1 в Европе и США по продажам и это без цифры только физические носители

realhero1980

Capcom в абсолютном прайме в этом году, лучшие!

jackquicksilver

Сережа, ты украл эту новость.

Rio17

Ну что там хейтерочки резидента съели 😁 🎖️🎖️ Capcom на подходе третья в лице онимуши и ни какая игра в виде сраной экспедиции не сравнится с этим шикарным годом в плане качества и количестве игр и это только пока Capcom на подходе и другие игрушки :)

Organi3m

фу!

