Pragmata стала лучшей игрой апреля по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги апрельского голосования "Выбор игроков", и победителем стала Pragmata - долгожданный научно-фантастический экшен от Capcom, который переносит игроков в мрачное и загадочное будущее. Игра впечатлила пользователей атмосферой технологического гнета, эмоциональной связью между главным героем и загадочной девочкой-спутницей Дианой, а также зрелищными сценами в условиях низкой гравитации. Именно за эти качества Pragmata получила награду Players’ Choice (Народный выбор), обойдя другие громкие новинки.

Прошедший месяц выдался богатым на яркие релизы. Геймеры бороздили космос, сражались в подземном мире и исследовали сюрреалистичные миры. Среди ключевых претендентов, вышедших в апреле помимо Pragmata, были: Mouse: P.I. for Hire, Little Nightmares VR: Altered Echoes, Hades 2 и Saros. Последняя, даже несмотря на эксклюзивность и очень высокие оценки критиков, так и не смогла завоевать сердца игроков, как это сделала Диана.

Премия "Выбор игроков" определяется исключительно голосами игроков. В конце каждого месяца PlayStation Blog открывает опрос, в котором пользователи выбирают лучший новый релиз. В голосовании участвуют только свежие проекты и полномасштабные ремейки, в то время как простые переиздания не рассматриваются.