Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.9 656 оценок

Pragmata стала лучшей игрой апреля по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги апрельского голосования "Выбор игроков", и победителем стала Pragmata - долгожданный научно-фантастический экшен от Capcom, который переносит игроков в мрачное и загадочное будущее. Игра впечатлила пользователей атмосферой технологического гнета, эмоциональной связью между главным героем и загадочной девочкой-спутницей Дианой, а также зрелищными сценами в условиях низкой гравитации. Именно за эти качества Pragmata получила награду Players’ Choice (Народный выбор), обойдя другие громкие новинки.

Прошедший месяц выдался богатым на яркие релизы. Геймеры бороздили космос, сражались в подземном мире и исследовали сюрреалистичные миры. Среди ключевых претендентов, вышедших в апреле помимо Pragmata, были: Mouse: P.I. for Hire, Little Nightmares VR: Altered Echoes, Hades 2 и Saros. Последняя, даже несмотря на эксклюзивность и очень высокие оценки критиков, так и не смогла завоевать сердца игроков, как это сделала Диана.

Премия "Выбор игроков" определяется исключительно голосами игроков. В конце каждого месяца PlayStation Blog открывает опрос, в котором пользователи выбирают лучший новый релиз. В голосовании участвуют только свежие проекты и полномасштабные ремейки, в то время как простые переиздания не рассматриваются.

AristocraticWhitman

Ну подшконочным у которых забрали их "прелесть" виде эксклюзивов, будут употреблять всё что подадут их корпорации и нахваливать прося добавки

ZackSnyder

абсолютно стерильная игра, солянка из всего без своего лица. концовка вообще криндж. хотя по началу боевка даже нравилась свежим подходом.

вортигонт вортигонтович

в игре она не кушала шаверму! ложь!

Авраам Линкольн
Pragmata стала лучшей игрой апреля по версии игроков PlayStation

Ну тут можно только выразить соболезнования игрокам Плейстейшн! Если ЭТО стало лучшей игрой, то какая же там худшая!?

ratte88

Неудивительно, на ПС так-то других игр и нет

