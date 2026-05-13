Pragmata стала лучшей игрой апреля по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги апрельского голосования "Выбор игроков", и победителем стала Pragmata - долгожданный научно-фантастический экшен от Capcom, который переносит игроков в мрачное и загадочное будущее. Игра впечатлила пользователей атмосферой технологического гнета, эмоциональной связью между главным героем и загадочной девочкой-спутницей Дианой, а также зрелищными сценами в условиях низкой гравитации. Именно за эти качества Pragmata получила награду Players’ Choice (Народный выбор), обойдя другие громкие новинки.
Прошедший месяц выдался богатым на яркие релизы. Геймеры бороздили космос, сражались в подземном мире и исследовали сюрреалистичные миры. Среди ключевых претендентов, вышедших в апреле помимо Pragmata, были: Mouse: P.I. for Hire, Little Nightmares VR: Altered Echoes, Hades 2 и Saros. Последняя, даже несмотря на эксклюзивность и очень высокие оценки критиков, так и не смогла завоевать сердца игроков, как это сделала Диана.
Премия "Выбор игроков" определяется исключительно голосами игроков. В конце каждого месяца PlayStation Blog открывает опрос, в котором пользователи выбирают лучший новый релиз. В голосовании участвуют только свежие проекты и полномасштабные ремейки, в то время как простые переиздания не рассматриваются.
Ну подшконочным у которых забрали их "прелесть" виде эксклюзивов, будут употреблять всё что подадут их корпорации и нахваливать прося добавки
абсолютно стерильная игра, солянка из всего без своего лица. концовка вообще криндж. хотя по началу боевка даже нравилась свежим подходом.
в игре она не кушала шаверму! ложь!
Ну тут можно только выразить соболезнования игрокам Плейстейшн! Если ЭТО стало лучшей игрой, то какая же там худшая!?
Неудивительно, на ПС так-то других игр и нет