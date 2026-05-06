ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 614 оценок

Pragmata стала одной из самых скачиваемых игр на PS5 в апреле

monk70 monk70

С момента своего выхода почти месяц назад Pragmata вошла в топ-чартов PS5, успешно пробившись на третье место в чартах США и Канады и закрепившись в Европе. Этот стремительный взлёт отражает давний интерес широкой аудитории к проекту Capcom, который представляет собой совершенно новое направление для издателя.

Starfield также показала удачные результаты, которая появилась на пятом месте после Crimson Desert и NBA 2K26. Это подчёркивает высокий уровень ожиданий среди игроков PS5 от этого эксклюзива Microsoft, несмотря на то, что он доступен на Xbox Series X/S и ПК уже около двух с половиной лет.

Появление Saros на одиннадцатом месте — замечательное достижение, учитывая её выход в конце апреля. Поэтому ожидается, что в следующем месяце игра поднимется в чартах по мере роста популярности и развития на фоне предстоящих проектов.

Самые загружаемые игры на PS5 в США и Канаде:

  1. MLB The Show 26
  2. Pragmata
  3. Crimson Desert
  4. NBA 2K26
  5. Starfield
  6. Content Warning
  7. Grand Theft Auto V
  8. MOUSE: P.I. For Hire
  9. Minecraft
  10. Call of Duty: Black Ops 7

Самые загружаемые игры на PS5 в Европе:

  1. EA Sports FC 26
  2. Crimson Desert
  3. Grand Theft Auto V
  4. Starfield
  5. Pragmata
  6. Minecraft
  7. Hades II
  8. Content Warning
  9. UFC 5
  10. Resident Evil 4

Самые загружаемые игры на PS4 в США и Канаде:

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Gang Beasts
  3. Call of Duty: Black Ops III
  4. Resident Evil 6
  5. Resident Evil 5
  6. Call of Duty: Modern Warfare
  7. Batman: Arkham Knight
  8. Star Wars Battlefront II
  9. A Way Out
  10. Minecraft

Самые загружаемые игры на PS4 в Европе:

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Gang Beasts
  3. A Way Out
  4. EA Sports FC 26
  5. Resident Evil 6
  6. Resident Evil 5
  7. Minecraft
  8. Unravel Two
  9. Grand Theft Auto V
  10. Star Wars Battlefront II
Консоли Индустрия
11
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
North235

Игра реально годная. Концовка просто душераздирающая, хоть и не самая разумная с логической точки зрения.

klitor_lizator

Вижу подобные топы по загрузкам и удивляюсь нетакусикам, которые упорно твердят, что ВСЕМ ВОКРУГ НАСРАТЬ НА ЖТА 6. О чем речь вообще, если два последних проекта Rockstar до сих пор из топа 10 по загрузкам не вылезают.