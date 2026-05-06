Pragmata стала одной из самых скачиваемых игр на PS5 в апреле

С момента своего выхода почти месяц назад Pragmata вошла в топ-чартов PS5, успешно пробившись на третье место в чартах США и Канады и закрепившись в Европе. Этот стремительный взлёт отражает давний интерес широкой аудитории к проекту Capcom, который представляет собой совершенно новое направление для издателя.
Starfield также показала удачные результаты, которая появилась на пятом месте после Crimson Desert и NBA 2K26. Это подчёркивает высокий уровень ожиданий среди игроков PS5 от этого эксклюзива Microsoft, несмотря на то, что он доступен на Xbox Series X/S и ПК уже около двух с половиной лет.
Появление Saros на одиннадцатом месте — замечательное достижение, учитывая её выход в конце апреля. Поэтому ожидается, что в следующем месяце игра поднимется в чартах по мере роста популярности и развития на фоне предстоящих проектов.
Самые загружаемые игры на PS5 в США и Канаде:
- MLB The Show 26
- Pragmata
- Crimson Desert
- NBA 2K26
- Starfield
- Content Warning
- Grand Theft Auto V
- MOUSE: P.I. For Hire
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
Самые загружаемые игры на PS5 в Европе:
- EA Sports FC 26
- Crimson Desert
- Grand Theft Auto V
- Starfield
- Pragmata
- Minecraft
- Hades II
- Content Warning
- UFC 5
- Resident Evil 4
Самые загружаемые игры на PS4 в США и Канаде:
- Red Dead Redemption 2
- Gang Beasts
- Call of Duty: Black Ops III
- Resident Evil 6
- Resident Evil 5
- Call of Duty: Modern Warfare
- Batman: Arkham Knight
- Star Wars Battlefront II
- A Way Out
- Minecraft
Самые загружаемые игры на PS4 в Европе:
- Red Dead Redemption 2
- Gang Beasts
- A Way Out
- EA Sports FC 26
- Resident Evil 6
- Resident Evil 5
- Minecraft
- Unravel Two
- Grand Theft Auto V
- Star Wars Battlefront II
Игра реально годная. Концовка просто душераздирающая, хоть и не самая разумная с логической точки зрения.
Вижу подобные топы по загрузкам и удивляюсь нетакусикам, которые упорно твердят, что ВСЕМ ВОКРУГ НАСРАТЬ НА ЖТА 6. О чем речь вообще, если два последних проекта Rockstar до сих пор из топа 10 по загрузкам не вылезают.