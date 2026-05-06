Pragmata стала одной из самых скачиваемых игр на PS5 в апреле

С момента своего выхода почти месяц назад Pragmata вошла в топ-чартов PS5, успешно пробившись на третье место в чартах США и Канады и закрепившись в Европе. Этот стремительный взлёт отражает давний интерес широкой аудитории к проекту Capcom, который представляет собой совершенно новое направление для издателя.

Starfield также показала удачные результаты, которая появилась на пятом месте после Crimson Desert и NBA 2K26. Это подчёркивает высокий уровень ожиданий среди игроков PS5 от этого эксклюзива Microsoft, несмотря на то, что он доступен на Xbox Series X/S и ПК уже около двух с половиной лет.

Появление Saros на одиннадцатом месте — замечательное достижение, учитывая её выход в конце апреля. Поэтому ожидается, что в следующем месяце игра поднимется в чартах по мере роста популярности и развития на фоне предстоящих проектов.

Самые загружаемые игры на PS5 в США и Канаде:

MLB The Show 26 Pragmata Crimson Desert NBA 2K26 Starfield Content Warning Grand Theft Auto V MOUSE: P.I. For Hire Minecraft Call of Duty: Black Ops 7

Самые загружаемые игры на PS5 в Европе:

EA Sports FC 26 Crimson Desert Grand Theft Auto V Starfield Pragmata Minecraft Hades II Content Warning UFC 5 Resident Evil 4

Самые загружаемые игры на PS4 в США и Канаде:

Red Dead Redemption 2 Gang Beasts Call of Duty: Black Ops III Resident Evil 6 Resident Evil 5 Call of Duty: Modern Warfare Batman: Arkham Knight Star Wars Battlefront II A Way Out Minecraft

Самые загружаемые игры на PS4 в Европе: