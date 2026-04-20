PRAGMATA стартовала с миллиона копий за два дня - CAPCOM отмечает успех новой научно-фантастической IP

PRAGMATA от Capcom уверенно стартовала на рынке: компания объявила, что новая научно-фантастическая игра разошлась тиражом более 1 миллиона копий всего за первые два дня продаж.

В пресс-релизе издатель отметил, что проект создавался как совершенно новая интеллектуальная собственность с оригинальным миром и геймплейной концепцией. Над игрой работала команда молодых разработчиков, сумевшая объединить динамичный экшен с элементами головоломок — включая мини-игру по взлому в реальном времени.

Отдельно Capcom подчеркнула, что успех стал возможен не только благодаря самому продукту, но и за счёт маркетинговой стратегии. Среди ключевых шагов — выпуск демоверсии PRAGMATA Sketchbook на всех платформах, а также ранняя поддержка Nintendo Switch 2, что заметно расширило аудиторию проекта.

В официальном заявлении команда поблагодарила игроков по всему миру и отметила, что создание новой IP стало серьёзным вызовом:

«PRAGMATA — это новый мир и новая концепция игрового процесса, созданная с нуля. Мы рады, что столь многие игроки оценили наш труд и помогли нам достичь миллиона проданных копий. Мы продолжим развивать проект и знакомить с ним ещё более широкую аудиторию».

Успешный запуск продолжает серию сильных релизов Capcom последних лет, начавшуюся с Resident Evil 7: Biohazard. При этом отдельные проекты издателя, такие как Exoprimal и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, показали более скромные результаты. А вот Dragon's Dogma 2, несмотря на продажи свыше 4 миллионов копий, получил смешанные отзывы, что, впрочем, не исключает возможного расширения контента в будущем.