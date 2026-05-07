PRAGMATA уверенно стартовала: новый IP Capcom разошёлся тиражом 2 млн копий всего за 16 дней

Capcom продолжает демонстрировать, что ставка на новые интеллектуальные собственные франшизы всё ещё может приносить быстрый и заметный успех. Научно-фантастическая экшен-адвенчура PRAGMATA преодолела отметку в 2 миллиона проданных копий всего за 16 дней после релиза — результат, который для новой IP сегодня можно считать скорее исключением, чем нормой.

Игра вышла 17 апреля на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК, а версия для Switch 2 появилась чуть позже, 24 апреля в Японии. Примечательно, что уже в первые 48 часов PRAGMATA разошлась тиражом в миллион копий, что фактически сразу обозначило её как коммерческий хит.

Сюжет строится вокруг путешествия Хью Уильямса и андроида Дианы в лунном сеттинге ближайшего будущего. Capcom попыталась объединить экшен и головоломки в одной системе, сделав упор не только на боевую динамику, но и на взаимодействие персонажей. И именно эта связка, судя по реакции игроков, стала ключевым фактором интереса — индустрия давно не видела настолько заметной попытки совместить эмоциональную историю и активный геймплей в рамках AAA-проекта.

Интересно, что Capcom заранее подогревала интерес к игре через демоверсию и акцент на нарративной составляющей. В итоге ставка на «человеческую» историю внутри научной фантастики сработала лучше, чем можно было ожидать: связь между персонажами стала одной из самых обсуждаемых тем среди игроков.

С коммерческой точки зрения PRAGMATA выглядит как редкий случай, когда новая IP от крупного издателя не просто окупается, а сразу входит в категорию потенциально долгоживущих франшиз. Особенно на фоне рынка, где даже известные бренды иногда буксуют на старте.

Capcom, в свою очередь, традиционно делает осторожные заявления, подчёркивая ориентацию на качество и долгосрочное развитие проектов. Но фактические цифры уже говорят сами за себя: PRAGMATA стартовала как один из самых успешных новых релизов года и, похоже, только начинает набирать обороты.