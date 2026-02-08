Pragmata возглавила рейтинг самых ожидаемых игр Famitsu

Согласно последнему рейтингу игр Famitsu, Pragmata обогнала Resident Evil Requiem и стала самой ожидаемой игрой в Японии. Обновлённый список отражает заметный сдвиг в интересе игроков в преддверии нескольких крупных релизов, запланированных на начало 2026 года.
В новом рейтинге Pragmata заняла первое место с 620 баллами, обогнав Resident Evil Requiem, которая заняла второе место с 525 баллами. Результаты позиционируют научно-фантастическую приключенческую игру от Capcom как самую ожидаемую игру среди опрошенной Famitsu аудитории, обогнав одну из самых известных франшиз издателя.
- Pragmata - 620
- Resident Evil Requiem - 525
- Pokémon Pokopia - 451
- Persona 4 Revival - 318
- Mario Tennis Fever - 276
- Tomodachi Life - 223
- Splatoon Raiders - 212
- Fire Emblem Fortune's Weave - 201
- Rhythm Heaven Groove - 182
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 180
Релиз Pragmata запланирован на 24 апреля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.
Жду не меньше чем новый резик