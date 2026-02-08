ЧАТ ИГРЫ
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 271 оценка

Pragmata возглавила рейтинг самых ожидаемых игр Famitsu

Согласно последнему рейтингу игр Famitsu, Pragmata обогнала Resident Evil Requiem и стала самой ожидаемой игрой в Японии. Обновлённый список отражает заметный сдвиг в интересе игроков в преддверии нескольких крупных релизов, запланированных на начало 2026 года.

В новом рейтинге Pragmata заняла первое место с 620 баллами, обогнав Resident Evil Requiem, которая заняла второе место с 525 баллами. Результаты позиционируют научно-фантастическую приключенческую игру от Capcom как самую ожидаемую игру среди опрошенной Famitsu аудитории, обогнав одну из самых известных франшиз издателя.

  1. Pragmata - 620
  2. Resident Evil Requiem - 525
  3. Pokémon Pokopia - 451
  4. Persona 4 Revival - 318
  5. Mario Tennis Fever - 276
  6. Tomodachi Life - 223
  7. Splatoon Raiders - 212
  8. Fire Emblem Fortune's Weave - 201
  9. Rhythm Heaven Groove - 182
  10. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 180

Релиз Pragmata запланирован на 24 апреля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.

свистопердельня для недалеких обделенных чувством вкуса страдающих скудоумием

Жду не меньше чем новый резик

