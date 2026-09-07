Pragmata впервые получила скидку в Steam после релиза - Capcom сразу снизила стоимость игры на 20%

Capcom запустила первую скидочную кампанию для Pragmata в Steam. Научно-фантастический экшен впервые получил скидку после своего релиза, причём издатель сразу снизил стоимость игры на 20%. Акция распространяется как на стандартное, так и на Deluxe-издание.

Pragmata вышла 16 апреля 2026 года в Steam. Разработчиком и издателем проекта выступила Capcom. На официальной странице игра описывается как научно-фантастическое приключение, сочетающее экшен и элементы взлома.

Главными героями выступают участник неудачной исследовательской экспедиции Хью и девочка-андроид Диана. После встречи на лунной исследовательской станции им приходится действовать сообща, чтобы противостоять вышедшему из-под контроля искусственному интеллекту и найти способ вернуться на Землю.

Боевая система построена вокруг взаимодействия двух персонажей: Диана взламывает защиту противников, открывая их уязвимые места, после чего Хью атакует их с помощью различного оружия. Capcom позиционирует такое сочетание стрельбы и взлома как одну из ключевых особенностей игры.

Pragmata получила крайне положительный приём пользователей Steam: 97% англоязычных обзоров игры являются положительными.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго — первая распродажа Pragmata закончится 21 сентября.