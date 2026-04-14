Pragmata займет до 17 ГБ на Nintendo Switch 2

Capcom раскрыла свежие подробности о научно-фантастическом экшене Pragmata для Nintendo Switch 2. Технические данные из eShop указывают, что для установки цифровой версии потребуется от 13,2 до 17 ГБ свободного места.

Стандартное издание обойдется игрокам в 59,99 €, а версия Deluxe — в 69,99 €. При этом физическое издание будет представлять собой карточку с кодом активации (Game key card), а не привычный картридж. В дополнение к игре коллекционеры смогут приобрести специальную фигурку amiibo Дианы, которая выйдет одновременно с релизом

Ждать Pragmata осталось до 17 апреля 2026 года — игра выйдет сразу с поддержкой русского языка.