ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 329 оценок

Pragmata займет до 17 ГБ на Nintendo Switch 2

Gruz_ Gruz_

Capcom раскрыла свежие подробности о научно-фантастическом экшене Pragmata для Nintendo Switch 2. Технические данные из eShop указывают, что для установки цифровой версии потребуется от 13,2 до 17 ГБ свободного места.

Стандартное издание обойдется игрокам в 59,99 €, а версия Deluxe — в 69,99 €. При этом физическое издание будет представлять собой карточку с кодом активации (Game key card), а не привычный картридж. В дополнение к игре коллекционеры смогут приобрести специальную фигурку amiibo Дианы, которая выйдет одновременно с релизом

Ждать Pragmata осталось до 17 апреля 2026 года — игра выйдет сразу с поддержкой русского языка.

Консоли
4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Alex40001

и 1 терабайт на пк...

3
SatirDog

Интересно сколько по времени прохождения занимать будет, если часов 12-15, то можно и взять.