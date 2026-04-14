Предзаказы Pragmata резко выросли в Steam после публикации обзоров

Предзаказы Pragmata в Steam резко выросли, выведя игру в пятёрку самых продаваемых премиальных игр на платформе сразу после снятия эмбарго на обзоры, которые оказались очень позитивными.

Steam ранжирует свои чарты на основе полученной выручки, а не количества проданных копий. На момент написания этой статьи Pragmata занимает восьмое место в мировом рейтинге самых продаваемых игр на Steam. Однако, если исключить бесплатные игры, такие как Counter-Strike 2 и PUBG, игра поднимается на четвёртое место среди платных игр, уступая Crimson Desert, Slay the Spire 2 и предзаказам Forza Horizon 6, ещё одной долгожданной игре, которая выйдет в ближайшие недели.

Оправдывают ли продажи рейтинги Pragmata? Конечно, это лишь первый признак, и он не гарантирует автоматического большого коммерческого успеха. Тем не менее, это обнадёживающий показатель для Capcom в преддверии официального запуска игры, запланированного на 17 апреля также на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.