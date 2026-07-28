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Final Fantasy XIV станет самой "тяжелой" игрой на Switch 2, заняв почти половину памяти консоли
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У Microsoft проблемы - Halo Campaign Evolved стала самой низкооценённой игрой серии
Arc Raiders изменила матчмейкинг: самооборона больше не влияет на подбор игроков
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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