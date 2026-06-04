Ранний анонс Pragmata и реакция игроков заставили Capcom пересмотреть стандарты качества

После затяжного производственного цикла научно-фантастический экшен Pragmata триумфально дебютировал на рынке, мгновенно завоевав признание среди геймеров. Стартовые продажи проекта уже превысили отметку в два миллиона проданных копий, что заставило разработчиков всерьез задуматься о создании продолжения.

На фоне этого успеха геймдиректор Чо Енхи дал интервью изданию GamesRadar+, где признался: хотя игру анонсировали слишком рано и изначально обещали выпустить еще в 2022 году, именно невероятно высокая планка ожиданий фанатов помогла команде сделать проект намного качественнее и увлекательнее. По словам руководителя, демонстрация дебютного трейлера на презентации PlayStation вызвала неожиданно мощный ажиотаж среди игрового сообщества.

«Когда мы сделали первый анонсирующий трейлер, мы, честно говоря, не ожидали, что интерес пользователей будет таким высоким», — объясняет Чо. «Конечно, команда разработчиков хотела сделать хорошую и веселую игру. Но когда мы увидели реакцию и ожидания игроков, мы поняли, что сделать просто хорошую игру теперь уже недостаточно. Нам нужно сделать что-то даже лучше, чем мы изначально себе представляли».

Отвечая на вопрос о том, не вызывал ли столь преждевременный анонс сожалений в ходе затянувшейся разработки, геймдиректор ответил отрицательно. Напротив, неослабевающий интерес игроков на протяжении всех этих лет служил мощнейшим стимулом и постоянно поднимал боевой дух команды в самые сложные моменты.

«Было приятно и воодушевляюще знать, что даже спустя столько времени после первоначального анонса игроки проявляют к игре огромный интерес. Это помогло поднять моральный дух нашей команды. Если бы мы тогда не опубликовали тот трейлер, у нас бы не было такой Pragmata, какую мы имеем сегодня», — резюмировал Чо.