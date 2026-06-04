Ранний анонс Pragmata и реакция игроков заставили Capcom пересмотреть стандарты качества

После затяжного производственного цикла научно-фантастический экшен Pragmata триумфально дебютировал на рынке, мгновенно завоевав признание среди геймеров. Стартовые продажи проекта уже превысили отметку в два миллиона проданных копий, что заставило разработчиков всерьез задуматься о создании продолжения.
На фоне этого успеха геймдиректор Чо Енхи дал интервью изданию GamesRadar+, где признался: хотя игру анонсировали слишком рано и изначально обещали выпустить еще в 2022 году, именно невероятно высокая планка ожиданий фанатов помогла команде сделать проект намного качественнее и увлекательнее. По словам руководителя, демонстрация дебютного трейлера на презентации PlayStation вызвала неожиданно мощный ажиотаж среди игрового сообщества.
«Когда мы сделали первый анонсирующий трейлер, мы, честно говоря, не ожидали, что интерес пользователей будет таким высоким», — объясняет Чо. «Конечно, команда разработчиков хотела сделать хорошую и веселую игру. Но когда мы увидели реакцию и ожидания игроков, мы поняли, что сделать просто хорошую игру теперь уже недостаточно. Нам нужно сделать что-то даже лучше, чем мы изначально себе представляли».
Отвечая на вопрос о том, не вызывал ли столь преждевременный анонс сожалений в ходе затянувшейся разработки, геймдиректор ответил отрицательно. Напротив, неослабевающий интерес игроков на протяжении всех этих лет служил мощнейшим стимулом и постоянно поднимал боевой дух команды в самые сложные моменты.
«Было приятно и воодушевляюще знать, что даже спустя столько времени после первоначального анонса игроки проявляют к игре огромный интерес. Это помогло поднять моральный дух нашей команды. Если бы мы тогда не опубликовали тот трейлер, у нас бы не было такой Pragmata, какую мы имеем сегодня», — резюмировал Чо.
Прагмата как пример, что в самую дефолтную, ничем не выделяющуюся, игру можно запихнуть лолю и она станет одной из лучших просто потому.
Сюжет кал полнейший, актёрская игра кал невероятный, локации просто кал (даже в дед под спайсом локации интереснее, а игра 2007 года). Только боёвка интересует, но под конец душит своими 100500 врагами на угол квадратный. Плюс старый-добрый клоунский бэктрекинг.
К игре, угу. Лоля тут не причём. Игра просто интересная. Правда хз что там интересного.
поиграл в демку Онимуши грядет очередной хит,молодцы Capcom
ps долбоебы там даже демка с русской озвучкой,учитесь
Просто нужен мод, чтобы вырезать этот рюкзак, плюс переозвучка на стандартного бота из того же яндекс-переводчик для видео, в котором куда больше человечности, чем в этом жапано-фетише.
Вдумайтесь, урод со Стопгейма облизывает этот сюр словами - "что это суперпродвинутый андроид на базе искусственного интеллекта" и у меня только один вопрос - если ребёнок считается продвинутой формой, то зачем ему расти? Сама жизнь показывает, что эффективно, а что мусор. Это эволюция, ска!
"суперпродвинутый андроид" в платьице, без какой-либо вменяемой защиты этой дорогущей игрушки. Абсурдище!
Благодаря таким сволочам из Стопгейм и прочим, и ширится армия невежд!
Если бы разрабы усадили на шею взрослую бабу, ничего бы не изменилось, даже больше бы зашло, ведь там всё торчало бы наружу, а инцелам только это и нужно. Такой сегодня потребитель - тотально невежественный, одинокий, несчастный отщепенец с парой извилин, воспитанный системой и видеоиграми с повесткой.
готовитесь стать отцом? вам сюда, симилятор отца и молодого папаши