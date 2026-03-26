Разработчики Pragmata объяснили странный Нью-Йорк в игре - он специально выглядит "как сгенерированный ИИ"

Создатели научно-фантастического экшена Pragmata раскрыли новые детали о том, как создавался Нью-Йорк в игре. По словам разработчиков, необычный внешний вид города был задуман специально — он должен выглядеть так, будто его сгенерировал искусственный интеллект.

В интервью японскому изданию 4Gamer директор проекта Чо Ёнхи рассказал, что действие уровня происходит в «поддельном Нью-Йорке», созданном ИИ. Команда хотела использовать знакомый игрокам город, но при этом сделать очевидным, что это не настоящая версия мегаполиса, а его искажённая копия.

Продюсер Наото Ояма пояснил, что разработчики сознательно добавили в окружение своеобразные «ошибки». Например, в некоторых местах такси могут частично уходить под землю, а автобусы — будто вырастать из стен. Такие детали должны создавать ощущение странности и нереальности происходящего.

Несмотря на концепцию «генерации ИИ», все подобные элементы создавались вручную. По словам авторов, команда долго работала над тем, чтобы добиться нужного эффекта — необычного, но при этом не отвлекающего от игрового процесса.

Разработчики отметили, что важно было найти баланс: объекты должны выглядеть необычно, но не настолько странно, чтобы игроки переставали понимать окружение или путались в головоломках.

При этом Нью-Йорк не является точной копией реального города. Визуально он вдохновлён смесью различных культур и архитектурных стилей — в нём можно заметить элементы, напоминающие не только США, но и такие города, как Мадрид или Сеул.

Релиз Pragmata ожидается 27 апреля на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC и Switch 2. Демоверсия игры уже доступна для игроков.