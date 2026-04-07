Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 317 оценок

Разработчики Pragmata удачно подшучивают над реальной миссией на Луну

Gutsz Gutsz

Исторический полет лунной миссии NASA «Артемида-2» в эти дни приковал к себе внимание всего мира и такое внимание не могли проигнорировать в Capcom. Пиар-отдел японской компании крайне удачно и мором присоединиться к главному инфоповоду апреля. Создатели Pragmata, действие которого по сюжету как раз разворачивается на нашем естественном спутнике, начали забавно комментировать посты американского космического агентства.

Уже 6 апреля 2026 года космический корабль Orion с четырьмя членами экипажа на борту начал уникальный облет спутника Земли. Астронавты впервые своими глазами увидели обратную сторону Луны, попутно побив исторический рекорд экспедиции «Аполлон-13» по максимальному удалению людей от Земли — более 406 тысяч километров.

Пока корабль передавал данные на Землю, аккаунт NASA в X (бывший Twitter) опубликовал высококачественный снимок двух полушарий Луны с философской подписью: «Заводите новых друзей, но сохраняйте старых». SMM-специалисты Pragmata не упустили свой шанс и опубликовали отредактированную версию фотографии агентства, на которую органично посадили главных героев игры — облаченного в массивный скафандр киборга и загадочную девочку Диану. Картинку сопровождал ответ разработчиков: «Готовы заводить новых друзей!». Днями ранее авторы игры также прокомментировали снимки Земли из иллюминатора капсулы Orion фразой: «Кажется, они летят к нам в гости!».

Игровое сообщество высоко оценило находчивость разработчиков Pragmata. Игроки в комментариях отмечают, что тематика Pragmata идеально совпала с графиком реального освоения космоса. Некоторые фанаты с юмором отреагировали на переписку, шутя:

вся лунная программа Artemis — это просто секретная рекламная кампания, щедро проспонсированная японским издателем для продвижения своего нового проекта.
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Neradzurri

С одной стороны освоение луны это прикольно, но на хрен это вообще всралось непонятно.

3
InSerrt

Клоуны, что те, что эти. Цирк процветает.

2
Niт6iтЛиsт4n

а ещё вспомним тот печальный факт что у них (у астронавтов) сломанный туалет в ракете

2
Niт6iтЛиsт4n
крайне удачно и мором присоединиться

что? как? каким мором?

1
Pycckuu_XAKEP

геймификация сознания ещё никогда до добра не доводила

1
