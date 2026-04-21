Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 446 оценок

Разработчики Stellar Blade поздравили Pragmata с успехом и выразили гордость, что игра создавалась корейским режиссером

2BLaraSex 2BLaraSex

Вчера стало известно, что новая игра от Capcom, Pragmata, преодолела отметку в один миллион проданных копий всего за два дня после релиза. Capcom подчеркивает, что успех связан с "высокоинновационным и оригинальным геймплеем", который получил восторженные отзывы игроков по всему миру. Официальный аккаунт Stellar Blade немедленно отреагировал на новость, опубликовав поздравление корейскому режиссеру Чо Ён Хи. Для него Pragmata стала дебютным проектом в качестве главного режиссера.

Очень гордимся, видя, как корейский режиссер Чо Ён Хи произвел такое большое впечатление своим дебютным тайтлом. Поздравляем!

Stellar Blade - тоже проект корейской студии Shift Up, который в свое время стал одним из самых обсуждаемых эксклюзивов PlayStation. Теперь два громких тайтла с корейским "акцентом" подряд демонстрируют растущую силу азиатских разработчиков на глобальном рынке.

Индустрия
41
23
Комментарии:  23
MNM 777

Супер , теперь можно и фильм снять на волне успеха .

30
Gryxa

потому что Азиаты шарят, что нравится игрокам. Жопы, красивые женские персонажи, отсутствие "черных" там где это не вписывается (сони ни в счет)

16
Serg Zudoff

А какой инновационный геймплей имеется ввиду?Взлом роботов перед стрельбой?просто только начал играть пока не увидел.

14
AGS37

cute and funny

6
Zhora Fridman

Сапсом - "Кококо, у нас инновационный гейплей, взлом жопы роботов"

НюркаВТоматах - *существует

6
