Разработчики Stellar Blade поздравили Pragmata с успехом и выразили гордость, что игра создавалась корейским режиссером

Вчера стало известно, что новая игра от Capcom, Pragmata, преодолела отметку в один миллион проданных копий всего за два дня после релиза. Capcom подчеркивает, что успех связан с "высокоинновационным и оригинальным геймплеем", который получил восторженные отзывы игроков по всему миру. Официальный аккаунт Stellar Blade немедленно отреагировал на новость, опубликовав поздравление корейскому режиссеру Чо Ён Хи. Для него Pragmata стала дебютным проектом в качестве главного режиссера.

Очень гордимся, видя, как корейский режиссер Чо Ён Хи произвел такое большое впечатление своим дебютным тайтлом. Поздравляем!

Stellar Blade - тоже проект корейской студии Shift Up, который в свое время стал одним из самых обсуждаемых эксклюзивов PlayStation. Теперь два громких тайтла с корейским "акцентом" подряд демонстрируют растущую силу азиатских разработчиков на глобальном рынке.