Редакция Famitsu тепло встретила Pragmata, выставив проекту 37 баллов из 40

В свежем номере японского еженедельника Famitsu опубликованы результаты тестирования последних игровых новинок. По традиции издания каждый проект оценивали четверо независимых рецензентов по 10-балльной шкале.

Главным триумфатором выпуска стал амбициозный экшен Pragmata от Capcom (PS5, Xbox Series, PC). Критики высоко оценили проект, выставив 9, 9, 10 и 9 баллов. С итоговым результатом 37 из 40 игра получила «платиновый» статус. Эксперты Famitsu солидарны с мировым сообществом: на Metacritic проект удерживает 86 баллов, а в Steam доля положительных отзывов достигла 97%. Игроки в восторге от 12-часовой сюжетной кампании и химии между главными героями — Хью и Дианой.

Следом идет проект от Nippon Ichi Software — Shinigami Hime to Isshokan no Kaibutsu, получивший 29 баллов на PS5 и Switch. Хуже всех дела обстоят у мультиплатформенной The Strongest Job... (Appraiser) от Sunsoft: критики поставили ей всего 27 баллов, причём один из рецензентов оценил проект на шестёрку.