Редакция Famitsu тепло встретила Pragmata, выставив проекту 37 баллов из 40

В свежем номере японского еженедельника Famitsu опубликованы результаты тестирования последних игровых новинок. По традиции издания каждый проект оценивали четверо независимых рецензентов по 10-балльной шкале.
Главным триумфатором выпуска стал амбициозный экшен Pragmata от Capcom (PS5, Xbox Series, PC). Критики высоко оценили проект, выставив 9, 9, 10 и 9 баллов. С итоговым результатом 37 из 40 игра получила «платиновый» статус. Эксперты Famitsu солидарны с мировым сообществом: на Metacritic проект удерживает 86 баллов, а в Steam доля положительных отзывов достигла 97%. Игроки в восторге от 12-часовой сюжетной кампании и химии между главными героями — Хью и Дианой.
Следом идет проект от Nippon Ichi Software — Shinigami Hime to Isshokan no Kaibutsu, получивший 29 баллов на PS5 и Switch. Хуже всех дела обстоят у мультиплатформенной The Strongest Job... (Appraiser) от Sunsoft: критики поставили ей всего 27 баллов, причём один из рецензентов оценил проект на шестёрку.
посмотрел так стримы вообще не интересно слишком добрая и милая игра как будто агуша гейминг чтоль. надо пометку поставить игра с 5+ для самых маленьких
игра топ, ни на секунду не дала заскучать, прошел на одном дыхании
Конечно, капкому каждый подлизать не против.
А бывают игры которые "Редакция Famitsu" встречает прохладно?
Final Fantasy XVI 39 из 40 прости господи.
Помню еще когда-то выходило такое кривое и унылое гувно Rise of The Ronin, его еще там год чинили и вроде как даже и не починили.
И вот так неожиданность! "Редакция Famitsu тепло встретила Rise of The Ronin, выставив проекту 37 баллов из 40
37 Из 100 было бы вполне справедливо.