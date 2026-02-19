Reddit заблокировал сабреддит Pragmata из-за наплыва извращенцев

Недавно режиссер научно-фантастического экшена Pragmata признался, что ему пришлось смягчить роботизированный образ главной героини — девочки-андроида Дианы — ради западной аудитории. Однако, возможно, именно это решение или сам факт миловидного детского дизайна персонажа привело к тому, что игра теперь оказалась в центре громкого скандала на одной из крупнейших интернет-площадок.

Администрация Reddit приняла жесткие меры в отношении фанатского сообщества игры. Один из альтернативных сабреддитов, r/Pragmata_, был полностью заблокирован 18 февраля за нарушение «Правила №4», которое запрещает публикацию контента сексуального или непристойного характера с участием несовершеннолетних. Причиной стало огромное количество артов и обсуждений, сексуализирующих маленькую героиню Диану.

Ситуация вокруг сообщества Pragmata накалялась уже несколько недель и привела к расколу фанатов на три лагеря. Модераторы основного сабреддита (r/Pragmata) попытались бороться с «токсичностью» и наплывом непристойного контента, начав банить нарушителей. Это привело к созданию отдельной ветки r/Pragmata_ специально для публикации откровенных артов, которую в итоге и уничтожила администрация платформы.

Конфликт дошел до того, что один из модераторов основного раздела, JoeZocktGames, публично покинул свой пост. В прощальном заявлении он обвинил коллег в пособничестве непростым вещам, отметив, что некоторые модераторы сами публиковали запрещенные материалы с Дианой, которые приходилось удалять сотрудникам Reddit вручную.

Это далеко не первый случай, когда Reddit вступает в жесткую конфронтацию с фанатскими сообществами. Ранее мы писали о том, как модераторы объявили войну фансервису при обсуждении новой Dead or Alive, блокируя пользователей даже за упоминание особенностей серии. Однако там пользователи не нарушали правила площадки и не заходили в столь запретные темы.

Похоже, Pragmata преследует «нездоровая» слава еще с июня 2025 года, когда на странице игры в Steam были замечены специфические пользовательские теги «Cute» и «Funny», часто используемые определенными группами лиц как завуалированные маркеры для подобного контента.

Остается надеется, что подобные негативные инциденты не повлияют на выход игры. Напомним, релиз Pragmata состоится уже 24 апреля 2026.