Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 278 оценок

Reddit заблокировал сабреддит Pragmata из-за наплыва извращенцев

Gutsz Gutsz

Недавно режиссер научно-фантастического экшена Pragmata признался, что ему пришлось смягчить роботизированный образ главной героини — девочки-андроида Дианы — ради западной аудитории. Однако, возможно, именно это решение или сам факт миловидного детского дизайна персонажа привело к тому, что игра теперь оказалась в центре громкого скандала на одной из крупнейших интернет-площадок.

Слишком мрачно для Запада: режиссеру Pragmata пришлось смягчить роботизированный образ Дианы

Администрация Reddit приняла жесткие меры в отношении фанатского сообщества игры. Один из альтернативных сабреддитов, r/Pragmata_, был полностью заблокирован 18 февраля за нарушение «Правила №4», которое запрещает публикацию контента сексуального или непристойного характера с участием несовершеннолетних. Причиной стало огромное количество артов и обсуждений, сексуализирующих маленькую героиню Диану.

Ситуация вокруг сообщества Pragmata накалялась уже несколько недель и привела к расколу фанатов на три лагеря. Модераторы основного сабреддита (r/Pragmata) попытались бороться с «токсичностью» и наплывом непристойного контента, начав банить нарушителей. Это привело к созданию отдельной ветки r/Pragmata_ специально для публикации откровенных артов, которую в итоге и уничтожила администрация платформы.

Конфликт дошел до того, что один из модераторов основного раздела, JoeZocktGames, публично покинул свой пост. В прощальном заявлении он обвинил коллег в пособничестве непростым вещам, отметив, что некоторые модераторы сами публиковали запрещенные материалы с Дианой, которые приходилось удалять сотрудникам Reddit вручную.

Это далеко не первый случай, когда Reddit вступает в жесткую конфронтацию с фанатскими сообществами. Ранее мы писали о том, как модераторы объявили войну фансервису при обсуждении новой Dead or Alive, блокируя пользователей даже за упоминание особенностей серии. Однако там пользователи не нарушали правила площадки и не заходили в столь запретные темы.

Модераторы Reddit объявили войну фансервису при обсуждении новой Dead or Alive

Похоже, Pragmata преследует «нездоровая» слава еще с июня 2025 года, когда на странице игры в Steam были замечены специфические пользовательские теги «Cute» и «Funny», часто используемые определенными группами лиц как завуалированные маркеры для подобного контента.

Остается надеется, что подобные негативные инциденты не повлияют на выход игры. Напомним, релиз Pragmata состоится уже 24 апреля 2026.

Комментарии:  44
Maksimus161rus

Сексолизирущие на андройда?

А может вы ещё х в пылесос суете?

8
jax baron

минусы?

5
SexualHarassmentPanda

А про b2b из Nier вы никогда не слыхали я правильно понимаю? И это далеко не единственный пример.

moonfaer

Домогаться пылесоса… опять эти робосеки

1
Yoshemitsu

Поиграл эту демку.

Вывод - унылое гувно. Да есче и аркада где оружие парит в воздухе как в каком нибудь Vice city. Геймплей тоже какой то кал с аркадками и головоломками во время экшн сцен. Какой больной на голову ублюдок мог такое придумать?

А?!

Сарком сделали ставку на какую-то розовую мимимишность аля папа-дочка. Если в каком-нибудь Lust of Uss или God of Whore это есче можно было скушать, так как подача была серьезна, сюжет серьезен и геймплей выше всяческих похвал. То тут провал по всем направлениям.

Таким гувном будут обмазываться разве что мальчики-безяйчики и девочки-стримерши.

8
Alex40001

странно что геншин не банят с другими играми... очень странно

7
TheLokich

Тогда китайцы реддит сами забанят.

HellowRainbow

Сделали игру с намеком для п*добиров, а потом удивлются - как же так, народ делает цп🤦🏻

7
Yoshemitsu

Кто удивлются? Сарком? Или Администрация среддита?

2
Геральт Батькович

а в чём намёки выражаются?

2
Беккер5443

А причём тут цп?

1
NeoAsterix

с пг что ли

5
vertehwost

В игру я бы поиграл, забавно смотрится, Какой-то неуклюжий скуфандр и девчуля которая все решает

3
ant 36436
ему пришлось смягчить роботизированный образ главной героини — девочки-андроида Дианы — ради западной аудитории.

Может всё наоборот было? 🤔 В прошлогодних интервью они говорили что первоначальная задумка это робот-собака.

3
ratte88

Пусть ещё стим заблокируют, ибо там прошаренные тоже выделяются.

Кто не понял, то я и сам не помню точно, но слова Cute и Funny образуются в Cunny, что значит вагина и вроде это с лолями связанно.

3
merdec_

У кого, что болит...

1
Рикочико

Так прошаренные пойдут в VK Play, а если и оттуда выгонят на улицу выйдут.
И кому от этих блокировок лучше будет?

Wing42

Сами себе наплыли, сами себя заблокировали. Типичный день на реддите.

2
Пользователь ВКонтакте

Англосаксы нуууууу туууупыыыыыыеееееее // Александр Чацкий

1
