Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 429 оценок

Релиз Pragmata укрепил рыночные позиции Capcom и обеспечил рост её акций на бирже

Gruz_ Gruz_

Capcom имеет поводы для праздника — их новейший бренд, Pragmata, не только покорил сердца игроков, но и официально стал одним из самых высокооцененных проектов в истории японской студии. Футуристическое приключение Хью и Дианы смогло повторить успех культовой Resident Evil 4, что крайне редко удается совершенно новым франшизам в современной индустрии.

Признание игроков подтверждается статистикой: в Steam проект заслужил статус «крайне положительных» отзывов, а на Metacritic его рейтинг достиг внушительных 90 баллов. Пользователи особенно выделили глубокую эмоциональную связь между персонажами, отточенный геймплей и инновационные механики сражений, которые выделяют игру на фоне конкурентов.

Триумф новинки мгновенно отразился на фондовом рынке. Всего за пять дней после публикации первых обзоров стоимость акций Capcom подскочила на 11%, достигнув отметки в 3669 иен. Инвесторы воодушевлены тем, что Pragmata стала уже третьим хитом компании в 2026 году, встав в один ряд с Resident Evil Requiem и Monster Hunter Stories 3.

Хотя пиковый онлайн в 68 тысяч человек в Steam выглядит скромнее показателей сетевых блокбастеров, для одиночного проекта это отличный результат. Аналитики уверены, что при таких темпах официальные отчеты о продажах превзойдут самые смелые прогнозы, закрепив за Pragmata статус новой флагманской серии японского издателя.

Индустрия
Комментарии:  3
Марат Федотов

Геймплейно хороша чертовка. Спору нет.

и история вполне себе.

HerFinalBoss
А так же увеличил рост напряжения в штанах многих любителей лолек.

Tommy451

