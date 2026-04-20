Релиз Pragmata укрепил рыночные позиции Capcom и обеспечил рост её акций на бирже

Capcom имеет поводы для праздника — их новейший бренд, Pragmata, не только покорил сердца игроков, но и официально стал одним из самых высокооцененных проектов в истории японской студии. Футуристическое приключение Хью и Дианы смогло повторить успех культовой Resident Evil 4, что крайне редко удается совершенно новым франшизам в современной индустрии.

Признание игроков подтверждается статистикой: в Steam проект заслужил статус «крайне положительных» отзывов, а на Metacritic его рейтинг достиг внушительных 90 баллов. Пользователи особенно выделили глубокую эмоциональную связь между персонажами, отточенный геймплей и инновационные механики сражений, которые выделяют игру на фоне конкурентов.

Триумф новинки мгновенно отразился на фондовом рынке. Всего за пять дней после публикации первых обзоров стоимость акций Capcom подскочила на 11%, достигнув отметки в 3669 иен. Инвесторы воодушевлены тем, что Pragmata стала уже третьим хитом компании в 2026 году, встав в один ряд с Resident Evil Requiem и Monster Hunter Stories 3.

Хотя пиковый онлайн в 68 тысяч человек в Steam выглядит скромнее показателей сетевых блокбастеров, для одиночного проекта это отличный результат. Аналитики уверены, что при таких темпах официальные отчеты о продажах превзойдут самые смелые прогнозы, закрепив за Pragmata статус новой флагманской серии японского издателя.