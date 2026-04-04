Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 317 оценок

Режиссер Pragmata переживает, добьется ли игра успеха, но рад, что ему дали творческую свободу для разработки нового IP

2BLaraSex 2BLaraSex

Capcom редко решается на создание совершенно новых игровых вселенных, и долгожданная научно-фантастическая Pragmata не стала исключением. В новом интервью порталу Mirror режиссер проекта Чо Ён Хи впервые откровенно признался, что испытывает колоссальное давление, ведь от успеха игры зависит очень многое.

Разработка новой IP - это всегда "игра на повышенных ставках". С одной стороны, студия получает долгожданную свободу творчества. С другой - на плечи команды ложится груз ответственности за создание хита с нуля, без поддержки раскрученного бренда. Для самого Чо Ён Хи Pragmata стала дебютом в роли режиссера такого масштаба. В беседе с журналистами он не стал скрывать своих переживаний:

Это мой первый подобный проект в качестве режиссера, поэтому я действительно чувствую давление. Мне нужно выдать результат. В любом крупном проекте, конечно, есть давление - нужно выпустить игру, которая добьется успеха.

Однако, по словам разработчика, у страха есть и обратная сторона. Отсутствие "фанбазы с ее ожиданиями" и наследия старых частей франшизы дает команде то, о чем многие студии могут только мечтать - полную творческую свободу.

Есть определенная свобода, когда начинаешь с чистого листа. Нет никаких предварительных ожиданий от франшизы или фанатов, которые хотят того или этого. Мы смогли взять мое видение игры и, с помощью команды разработчиков, реализовать его.

По словам Чо Ён Хи, в команде удалось найти "хороший баланс" между страхом провала и радостью от возможности создавать нечто уникальное.

Судя по признаниям разработчиков, Capcom делает большую ставку на этот проект, и в стенах студии отлично осознают, что новая IP - это всегда либо большой успех, либо громкий провал. К чему приведет "хороший баланс" в случае с Pragmata, мы узнаем уже совсем скоро. Релиз игры запланирован на 17 апреля 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2.

Hall_1920

За год с лишним, или сколько ее активно раскручивают, сто раз уже возникло желания снова скачать демо, так как не терпится дождаться релиза игры, которую я купил по предзаказу) Максимально крутая игра, которая понятно чем должна заинтересовывать. Они позиционируют ее как увлекательный шутер с интересными механиками и это факт!

maximus388

За год с лишним, или сколько ее активно раскручивают, ни разу не возникло желания даже добавить в желаемое или скачать демо.
Максимально странная игра, которая непонятно чем должна заинтересовывать. Вроде позиционируют ее как увлекательный шутер с интересными механиками, а по увиденному ровно обратное: постоянные взломы и QTE портят всю динамику. Какой-то сосалик с пушками и головоломками.

Замени девочку, скажем, на ИИ в скафандре -- так ничего не изменится. То есть добавили ее, чтобы все это уныние не было совсем обезличено печальным.
Наверное, там есть какая-то особенная атмосфера, чтобы ты ползал десяток часов в поисках записок. Но в целом зацепиться не за что.
Последний раз у меня такое же впечатление перед релизом игры было от Ghostwire:Tokyo и Death Stranding. Обе потом брал по большим скидкам и по сути оказался прав: проекты на любителя.

Dark1994

Я думаю игра будет на 7/10 максимум, за фулпрайс брать чет хз.

Babadzaki-San

Игра может и годная получится,но как же я разочарован,что это опять игра про сраных роботов.Ну это же одни из самых конченных и неинтересных врагов в играх.Покупать на релизе точно не буду,сначала заценю что она вообще из себя представляет,но судя по демке играть в это будет нихрена неинтересно.Да и игра судя по всему рассчитана на детей до 16 лет,а-то и ещё меньше.Где кровь,матюги,убийства и голые сиськи).

Пользователь ВКонтакте

конечно нет это кусокхни поиграл в демо , боевая система провал как и коридоры // Great Muta

