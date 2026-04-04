Режиссер Pragmata переживает, добьется ли игра успеха, но рад, что ему дали творческую свободу для разработки нового IP

Capcom редко решается на создание совершенно новых игровых вселенных, и долгожданная научно-фантастическая Pragmata не стала исключением. В новом интервью порталу Mirror режиссер проекта Чо Ён Хи впервые откровенно признался, что испытывает колоссальное давление, ведь от успеха игры зависит очень многое.
Разработка новой IP - это всегда "игра на повышенных ставках". С одной стороны, студия получает долгожданную свободу творчества. С другой - на плечи команды ложится груз ответственности за создание хита с нуля, без поддержки раскрученного бренда. Для самого Чо Ён Хи Pragmata стала дебютом в роли режиссера такого масштаба. В беседе с журналистами он не стал скрывать своих переживаний:
Это мой первый подобный проект в качестве режиссера, поэтому я действительно чувствую давление. Мне нужно выдать результат. В любом крупном проекте, конечно, есть давление - нужно выпустить игру, которая добьется успеха.
Однако, по словам разработчика, у страха есть и обратная сторона. Отсутствие "фанбазы с ее ожиданиями" и наследия старых частей франшизы дает команде то, о чем многие студии могут только мечтать - полную творческую свободу.
Есть определенная свобода, когда начинаешь с чистого листа. Нет никаких предварительных ожиданий от франшизы или фанатов, которые хотят того или этого. Мы смогли взять мое видение игры и, с помощью команды разработчиков, реализовать его.
По словам Чо Ён Хи, в команде удалось найти "хороший баланс" между страхом провала и радостью от возможности создавать нечто уникальное.
Судя по признаниям разработчиков, Capcom делает большую ставку на этот проект, и в стенах студии отлично осознают, что новая IP - это всегда либо большой успех, либо громкий провал. К чему приведет "хороший баланс" в случае с Pragmata, мы узнаем уже совсем скоро. Релиз игры запланирован на 17 апреля 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2.
За год с лишним, или сколько ее активно раскручивают, сто раз уже возникло желания снова скачать демо, так как не терпится дождаться релиза игры, которую я купил по предзаказу) Максимально крутая игра, которая понятно чем должна заинтересовывать. Они позиционируют ее как увлекательный шутер с интересными механиками и это факт!
За год с лишним, или сколько ее активно раскручивают, ни разу не возникло желания даже добавить в желаемое или скачать демо.
Максимально странная игра, которая непонятно чем должна заинтересовывать. Вроде позиционируют ее как увлекательный шутер с интересными механиками, а по увиденному ровно обратное: постоянные взломы и QTE портят всю динамику. Какой-то сосалик с пушками и головоломками.
Замени девочку, скажем, на ИИ в скафандре -- так ничего не изменится. То есть добавили ее, чтобы все это уныние не было совсем обезличено печальным.
Наверное, там есть какая-то особенная атмосфера, чтобы ты ползал десяток часов в поисках записок. Но в целом зацепиться не за что.
Последний раз у меня такое же впечатление перед релизом игры было от Ghostwire:Tokyo и Death Stranding. Обе потом брал по большим скидкам и по сути оказался прав: проекты на любителя.
Я думаю игра будет на 7/10 максимум, за фулпрайс брать чет хз.
Игра может и годная получится,но как же я разочарован,что это опять игра про сраных роботов.Ну это же одни из самых конченных и неинтересных врагов в играх.Покупать на релизе точно не буду,сначала заценю что она вообще из себя представляет,но судя по демке играть в это будет нихрена неинтересно.Да и игра судя по всему рассчитана на детей до 16 лет,а-то и ещё меньше.Где кровь,матюги,убийства и голые сиськи).
конечно нет это кусокхни поиграл в демо , боевая система провал как и коридоры // Great Muta