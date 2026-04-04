Режиссер Pragmata переживает, добьется ли игра успеха, но рад, что ему дали творческую свободу для разработки нового IP

Capcom редко решается на создание совершенно новых игровых вселенных, и долгожданная научно-фантастическая Pragmata не стала исключением. В новом интервью порталу Mirror режиссер проекта Чо Ён Хи впервые откровенно признался, что испытывает колоссальное давление, ведь от успеха игры зависит очень многое.

Разработка новой IP - это всегда "игра на повышенных ставках". С одной стороны, студия получает долгожданную свободу творчества. С другой - на плечи команды ложится груз ответственности за создание хита с нуля, без поддержки раскрученного бренда. Для самого Чо Ён Хи Pragmata стала дебютом в роли режиссера такого масштаба. В беседе с журналистами он не стал скрывать своих переживаний:

Это мой первый подобный проект в качестве режиссера, поэтому я действительно чувствую давление. Мне нужно выдать результат. В любом крупном проекте, конечно, есть давление - нужно выпустить игру, которая добьется успеха.

Однако, по словам разработчика, у страха есть и обратная сторона. Отсутствие "фанбазы с ее ожиданиями" и наследия старых частей франшизы дает команде то, о чем многие студии могут только мечтать - полную творческую свободу.

Есть определенная свобода, когда начинаешь с чистого листа. Нет никаких предварительных ожиданий от франшизы или фанатов, которые хотят того или этого. Мы смогли взять мое видение игры и, с помощью команды разработчиков, реализовать его.

По словам Чо Ён Хи, в команде удалось найти "хороший баланс" между страхом провала и радостью от возможности создавать нечто уникальное.

Судя по признаниям разработчиков, Capcom делает большую ставку на этот проект, и в стенах студии отлично осознают, что новая IP - это всегда либо большой успех, либо громкий провал. К чему приведет "хороший баланс" в случае с Pragmata, мы узнаем уже совсем скоро. Релиз игры запланирован на 17 апреля 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2.