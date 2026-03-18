Режиссер Pragmata пояснил: Диана в игре призвана показать, что ИИ - это не только зло

Тема восставшего искусственного интеллекта давно стала классикой научной фантастики: от печально известного HAL-9000 до пассивно-агрессивной GLaDOS. Вскоре список таких злодеев пополнится новым именем: в Pragmata от Capcom главным антагонистом тоже выступает бездушный, но смертоносный алгоритм.

В центре сюжета - двое персонажей, застрявших на лунной базе, которую захватила враждебная программа IDUS. Впрочем, как поясняет режиссер игры Чо Ёнхи, этот ИИ не испытывает к людям ненависти в привычном смысле слова. Он действует скорее как иммунная система: увидел чужеродный объект - уничтожил. Ничего личного, только холодный расчет.

Однако создатели Pragmata не стремились сделать высказывание на злобу дня. По словам Ёнхи, концепция игры зародилась еще в 2020 году, задолго до того, как тема ИИ захватила новостные ленты и умы обывателей. Вместо этого разработчики решили исследовать двойственную природу технологии.

Мы пошли другим путем. В игре есть враждебный ИИ (IDUS), который стал главной угрозой, но есть и другой образ - андроид Диана.

Диана, выглядящая как маленькая девочка, станет напарницей главного героя Хью. Она не просто полезный инструмент, способный взламывать роботов и разрушать кристаллы, но и полноценный персонаж, который учится сотрудничать с человеком и даже может научить чему-то своего спутника.

По словам разработчиков, тандем Хью и Дианы призван напомнить игрокам простую истину: любая технология - это лишь инструмент, который может быть использован как во благо, так и во зло. Исход противостояния на лунной базе покажет, какая из этих сил победит.