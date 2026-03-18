Режиссер Pragmata пояснил: Диана в игре призвана показать, что ИИ - это не только зло

Тема восставшего искусственного интеллекта давно стала классикой научной фантастики: от печально известного HAL-9000 до пассивно-агрессивной GLaDOS. Вскоре список таких злодеев пополнится новым именем: в Pragmata от Capcom главным антагонистом тоже выступает бездушный, но смертоносный алгоритм.
В центре сюжета - двое персонажей, застрявших на лунной базе, которую захватила враждебная программа IDUS. Впрочем, как поясняет режиссер игры Чо Ёнхи, этот ИИ не испытывает к людям ненависти в привычном смысле слова. Он действует скорее как иммунная система: увидел чужеродный объект - уничтожил. Ничего личного, только холодный расчет.
Однако создатели Pragmata не стремились сделать высказывание на злобу дня. По словам Ёнхи, концепция игры зародилась еще в 2020 году, задолго до того, как тема ИИ захватила новостные ленты и умы обывателей. Вместо этого разработчики решили исследовать двойственную природу технологии.
Мы пошли другим путем. В игре есть враждебный ИИ (IDUS), который стал главной угрозой, но есть и другой образ - андроид Диана.
Диана, выглядящая как маленькая девочка, станет напарницей главного героя Хью. Она не просто полезный инструмент, способный взламывать роботов и разрушать кристаллы, но и полноценный персонаж, который учится сотрудничать с человеком и даже может научить чему-то своего спутника.
По словам разработчиков, тандем Хью и Дианы призван напомнить игрокам простую истину: любая технология - это лишь инструмент, который может быть использован как во благо, так и во зло. Исход противостояния на лунной базе покажет, какая из этих сил победит.
Нам до ИИ как до луны раком. Ну по крайней мере, до такого ИИ каким его представляли 30 лет назад. Сегодня "ИИ" лишь имитирует интеллект человека, но остаётся лишь бездушным алгоритмом.
проблема в том, что Диана это В.И а не И.И.
