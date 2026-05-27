ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.9 779 оценок

Режиссёр Pragmata признался, что хотел бы сделать сиквел, но решение зависит не только от него

IKarasik IKarasik

Руководитель разработки Pragmata Ёнхи Чо заявил, что с удовольствием занялся бы продолжением игры, однако подчеркнул: подобные решения в Capcom принимает не один человек.

Во время интервью разработчика напрямую спросили, хотел бы он однажды создать Pragmata 2. Ответ оказался довольно откровенным:

«Конечно, я бы хотел увидеть сиквел. Но я не единственный, кто это решает».

После этих слов представители PR-команды Capcom поспешили уточнить, что речь идёт исключительно о личном мнении Чо, а не о намёке на официальный анонс продолжения.

Продюсер Наото Ояма также с улыбкой попросил «не вырывать фразу из контекста», подчеркнув, что сейчас студия сосредоточена на продвижении самой Pragmata.

Тем не менее фанаты восприняли комментарий позитивно. Игра стала для Чо дебютом в роли режиссёра, получила хорошие отзывы и, по данным Capcom, уже продалась тиражом свыше двух миллионов копий вскоре после релиза.

8
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
North235

Да! Однозначно хочу сиквел.

6
xz Dante

Надеюсь, что сиквел будет и зная капком если они решат его сделать, то это не займёт 10 - 15 лет как у других студий. Отвечаю я рыдал как тварь когда в неё играл.

2
Destroited

снес это убожество через 30 минут мелкая бесит до ужаса игра для педoфилов

2
Владимир Губайдуллин

Они все намёки оставили на продолжение,тут надо дать ходу второй части.