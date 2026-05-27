Режиссёр Pragmata признался, что хотел бы сделать сиквел, но решение зависит не только от него

Руководитель разработки Pragmata Ёнхи Чо заявил, что с удовольствием занялся бы продолжением игры, однако подчеркнул: подобные решения в Capcom принимает не один человек.

Во время интервью разработчика напрямую спросили, хотел бы он однажды создать Pragmata 2. Ответ оказался довольно откровенным:

«Конечно, я бы хотел увидеть сиквел. Но я не единственный, кто это решает».

После этих слов представители PR-команды Capcom поспешили уточнить, что речь идёт исключительно о личном мнении Чо, а не о намёке на официальный анонс продолжения.

Продюсер Наото Ояма также с улыбкой попросил «не вырывать фразу из контекста», подчеркнув, что сейчас студия сосредоточена на продвижении самой Pragmata.

Тем не менее фанаты восприняли комментарий позитивно. Игра стала для Чо дебютом в роли режиссёра, получила хорошие отзывы и, по данным Capcom, уже продалась тиражом свыше двух миллионов копий вскоре после релиза.