Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.8 653 оценки

Шоураннер Devil May Cry прокомментировал слухи о возможной экранизации Pragmata

IKarasik IKarasik

Ади Шанкар, известный по работе над анимационными адаптациями Devil May Cry и Castlevania, рассказал, что после релиза новых игр Capcom он получил множество сообщений с просьбами взяться за экранизацию Pragmata. По его словам, интерес к проекту оказался настолько высоким, что подобные предложения начали поступать буквально отовсюду.

Шанкар отметил, что понимает, почему игра привлекла внимание аудитории. Он назвал Pragmata необычным и оригинальным проектом, который выделяется на фоне крупных франшиз и ремейков. Именно эта свежесть, по его мнению, и стала причиной активного обсуждения возможной адаптации.

При этом шоураннер подчеркнул, что на данный момент никаких планов по экранизации игры у него нет. Он сообщил, что после успеха своих предыдущих проектов получил возможность сосредоточиться на новых идеях, и ближайшие два его проекта будут полностью оригинальными.

По словам Шанкара, индустрии важно сохранять баланс между адаптациями известных франшиз и созданием новых историй. Он добавил, что успех его прошлых работ открыл для него новые творческие возможности, которыми он намерен воспользоваться.

Комментарии:  7
malars0

это когда планы появятся

North235
Спойлер
Он сообщил, что после успеха своих предыдущих проектов получил возможность сосредоточиться на новых идеях, и ближайшие два его проекта будут полностью оригинальными.

Жаль. Было бы интересно поиграть во вторую часть, про то, как Диана осваивается на земле. Ещё в момент концовки задавался вопросом: как же она без Хью выживет там?

hikkichan

Игра сама как фильм .

shotmaks96

если будут снимать, главное шоб эбланы типа актёрский состав типа как в ластухе не подбирали.. а то будет маленькая девочка с синдромом дауна

VELENA-RU

Не вряд-ли, учитывая ПДФ файлы в нынешнее время :D

