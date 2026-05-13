Шоураннер Devil May Cry прокомментировал слухи о возможной экранизации Pragmata

Ади Шанкар, известный по работе над анимационными адаптациями Devil May Cry и Castlevania, рассказал, что после релиза новых игр Capcom он получил множество сообщений с просьбами взяться за экранизацию Pragmata. По его словам, интерес к проекту оказался настолько высоким, что подобные предложения начали поступать буквально отовсюду.

Шанкар отметил, что понимает, почему игра привлекла внимание аудитории. Он назвал Pragmata необычным и оригинальным проектом, который выделяется на фоне крупных франшиз и ремейков. Именно эта свежесть, по его мнению, и стала причиной активного обсуждения возможной адаптации.

При этом шоураннер подчеркнул, что на данный момент никаких планов по экранизации игры у него нет. Он сообщил, что после успеха своих предыдущих проектов получил возможность сосредоточиться на новых идеях, и ближайшие два его проекта будут полностью оригинальными.

По словам Шанкара, индустрии важно сохранять баланс между адаптациями известных франшиз и созданием новых историй. Он добавил, что успех его прошлых работ открыл для него новые творческие возможности, которыми он намерен воспользоваться.