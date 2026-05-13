Шоураннер Devil May Cry прокомментировал слухи о возможной экранизации Pragmata

Ади Шанкар, известный по работе над анимационными адаптациями Devil May Cry и Castlevania, рассказал, что после релиза новых игр Capcom он получил множество сообщений с просьбами взяться за экранизацию Pragmata. По его словам, интерес к проекту оказался настолько высоким, что подобные предложения начали поступать буквально отовсюду.
Шанкар отметил, что понимает, почему игра привлекла внимание аудитории. Он назвал Pragmata необычным и оригинальным проектом, который выделяется на фоне крупных франшиз и ремейков. Именно эта свежесть, по его мнению, и стала причиной активного обсуждения возможной адаптации.
При этом шоураннер подчеркнул, что на данный момент никаких планов по экранизации игры у него нет. Он сообщил, что после успеха своих предыдущих проектов получил возможность сосредоточиться на новых идеях, и ближайшие два его проекта будут полностью оригинальными.
По словам Шанкара, индустрии важно сохранять баланс между адаптациями известных франшиз и созданием новых историй. Он добавил, что успех его прошлых работ открыл для него новые творческие возможности, которыми он намерен воспользоваться.
Жаль. Было бы интересно поиграть во вторую часть, про то, как Диана осваивается на земле. Ещё в момент концовки задавался вопросом: как же она без Хью выживет там?
Игра сама как фильм .
