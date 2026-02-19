ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 278 оценок

Слишком мрачно для Запада: режиссеру Pragmata пришлось смягчить роботизированный образ Дианы

2BLaraSex 2BLaraSex

В недавнем интервью японскому журналу Famitsu режиссер грядущего научно-фантастического экшена Pragmata Енхи Чо пролил свет на трудности, с которыми столкнулись разработчики при создании образа Дианы - одного из двух главных героев игры.

Несмотря на внешность юной девочки, Диана на самом деле является андроидом, способным взламывать системы и роботов. По сути, она - "решатель головоломок" в их дуэте. По словам Чо, изначально он хотел, чтобы Диана выглядела и ощущалась как полноценный андроид с соответствующими механическими частями, но из-за определенных ограничений команда остановилась на более сдержанной передаче ее "роботизированности" - через мелкие детали поведения.

При создании игры мы сталкиваемся с различными правилами и барьерами, которые в некоторой степени ограничивают самовыражение. Нам очень хотелось наделить Диану множеством гротескных выражений и действий, возможных именно потому, что она андроид, а не живой человек. Но в итоге мы прошли через множество трудностей, даже касающихся ее внешности.

В качестве примера таких сложных решений он привел андроида Арале-тян из манги Dr. Slump, которая могла буквально носить свою голову в руках. Режиссер пояснил, что, поскольку игра разрабатывалась для глобального рынка, пришлось учитывать культурные особенности восприятия. И если бы маленькая девочка разгуливала с отрубленной головой, это могло бы шокировать некоторых людей.

Если честно, внедрять в игру такие острые, неоднозначные моменты довольно сложно, - резюмировал Енхи Чо.

Pragmata выйдет 24 апреля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. В Steam уже доступна демоверсия проекта.

10
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
ant 36436
И если бы маленькая девочка разгуливала с отрубленной головой, это могло бы шокировать некоторых людей.

Ужас какой

10
3Dart stl

а то соевые не поймут))))

7
Александр Гоголев

Вот некоторые в недавней демо хвалили игру. А теперь спросим. Заменить лольку на Буратино например, сидит буратино на плечо, деревянный такой, со своим носом и взламывает. Кто? Кто бы купил эту игру? Нашлись бы такие любители? Да ломаного гроша игра бы не стоила. Так что хватит нести пургу. Вы добавили ее чтобы продать игру.

5
Offn

тогда кто купил GoW, следуя твоей логике?

3
Константин335

Мне игра понравилась геймплеем, а не из за андроида

ModestDL

тогда кто купил TLoU, следуя твоей логике?

Mad_cloud

Рыночек порешал

1
ponos_osla

как думаете на нее будет нуд мод?

1
BigusDickus

корейки по любому хотели, но столкнулись с глобальным рынком)

1
-zotik-

На особых сайтах уже пистрит контент с ней и не нужно трать время на не интересный геймплей)

0ncnjqybr

Естественно будут, токо на специфических сайтах.

Вытащить модель из игры и раздеть в блендере - минутное дело.

SexualHarassmentPanda

То есть женщин зомби можно взрослых делать а андроидов нет.. Позорники которые фемок в твиттере испугались.

1
ModestDL
То есть женщин зомби можно

Женщин зомби можно, но только так, чтобы их трусы были зацензурены.

1
BigusDickus

автор. так проблема в ГЛОБАЛЬНОМ рынке или в ЗАПАДНОМ? вижу волны на поверхности воды после очередного пука.