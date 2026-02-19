Слишком мрачно для Запада: режиссеру Pragmata пришлось смягчить роботизированный образ Дианы

В недавнем интервью японскому журналу Famitsu режиссер грядущего научно-фантастического экшена Pragmata Енхи Чо пролил свет на трудности, с которыми столкнулись разработчики при создании образа Дианы - одного из двух главных героев игры.

Несмотря на внешность юной девочки, Диана на самом деле является андроидом, способным взламывать системы и роботов. По сути, она - "решатель головоломок" в их дуэте. По словам Чо, изначально он хотел, чтобы Диана выглядела и ощущалась как полноценный андроид с соответствующими механическими частями, но из-за определенных ограничений команда остановилась на более сдержанной передаче ее "роботизированности" - через мелкие детали поведения.

При создании игры мы сталкиваемся с различными правилами и барьерами, которые в некоторой степени ограничивают самовыражение. Нам очень хотелось наделить Диану множеством гротескных выражений и действий, возможных именно потому, что она андроид, а не живой человек. Но в итоге мы прошли через множество трудностей, даже касающихся ее внешности.

В качестве примера таких сложных решений он привел андроида Арале-тян из манги Dr. Slump, которая могла буквально носить свою голову в руках. Режиссер пояснил, что, поскольку игра разрабатывалась для глобального рынка, пришлось учитывать культурные особенности восприятия. И если бы маленькая девочка разгуливала с отрубленной головой, это могло бы шокировать некоторых людей.

Если честно, внедрять в игру такие острые, неоднозначные моменты довольно сложно, - резюмировал Енхи Чо.

Pragmata выйдет 24 апреля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. В Steam уже доступна демоверсия проекта.