Слишком мрачно для Запада: режиссеру Pragmata пришлось смягчить роботизированный образ Дианы

В недавнем интервью японскому журналу Famitsu режиссер грядущего научно-фантастического экшена Pragmata Енхи Чо пролил свет на трудности, с которыми столкнулись разработчики при создании образа Дианы - одного из двух главных героев игры.
Несмотря на внешность юной девочки, Диана на самом деле является андроидом, способным взламывать системы и роботов. По сути, она - "решатель головоломок" в их дуэте. По словам Чо, изначально он хотел, чтобы Диана выглядела и ощущалась как полноценный андроид с соответствующими механическими частями, но из-за определенных ограничений команда остановилась на более сдержанной передаче ее "роботизированности" - через мелкие детали поведения.
При создании игры мы сталкиваемся с различными правилами и барьерами, которые в некоторой степени ограничивают самовыражение. Нам очень хотелось наделить Диану множеством гротескных выражений и действий, возможных именно потому, что она андроид, а не живой человек. Но в итоге мы прошли через множество трудностей, даже касающихся ее внешности.
В качестве примера таких сложных решений он привел андроида Арале-тян из манги Dr. Slump, которая могла буквально носить свою голову в руках. Режиссер пояснил, что, поскольку игра разрабатывалась для глобального рынка, пришлось учитывать культурные особенности восприятия. И если бы маленькая девочка разгуливала с отрубленной головой, это могло бы шокировать некоторых людей.
Если честно, внедрять в игру такие острые, неоднозначные моменты довольно сложно, - резюмировал Енхи Чо.
Pragmata выйдет 24 апреля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. В Steam уже доступна демоверсия проекта.
Вот некоторые в недавней демо хвалили игру. А теперь спросим. Заменить лольку на Буратино например, сидит буратино на плечо, деревянный такой, со своим носом и взламывает. Кто? Кто бы купил эту игру? Нашлись бы такие любители? Да ломаного гроша игра бы не стоила. Так что хватит нести пургу. Вы добавили ее чтобы продать игру.
тогда кто купил GoW, следуя твоей логике?
Мне игра понравилась геймплеем, а не из за андроида
тогда кто купил TLoU, следуя твоей логике?
То есть женщин зомби можно взрослых делать а андроидов нет.. Позорники которые фемок в твиттере испугались.
Женщин зомби можно, но только так, чтобы их трусы были зацензурены.
автор. так проблема в ГЛОБАЛЬНОМ рынке или в ЗАПАДНОМ? вижу волны на поверхности воды после очередного пука.