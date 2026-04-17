Состоялся всемирный релиз научно-фантастического экшена Pragmata

Компания Capcom официально выпустила свой амбициозный научно-фантастический экшен Pragmata, который находился в разработке более шести лет. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Несмотря на длительное ожидание и несколько крупных переносов, первые отзывы критиков и игроков указывают на то, что студии удалось реализовать визуальный потенциал движка RE Engine и создать один из самых атмосферных научно-фантастических экшенов за последние годы.

События Pragmata разворачиваются в недалеком будущем на заброшенной лунной станции, которой управляет обезумевший искусственный интеллект IDUS. Игроки берут на себя роль астронавта Хью Уильямса, который с помощью загадочной девочки-андроида по имени Диана ищет способ вернуться на Землю, пробиваясь через орды роботов и восстанавливая хронологию катастрофы по голографическим записям.



Для установки Pragmata в Steam потребуется около 40 ГБ свободного места на диске. В игре есть полная русская локализация (озвучка и текст).