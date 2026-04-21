Создатели Pragmata отметили достижение 1 миллиона проданных копий специальным артом

Недавно Capcom сообщила, что научно-фантастическая приключенческая игра Pragmata разошлась тиражом более миллиона копий с момента выхода 17 апреля для Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. По этому случаю компания опубликовала специальный арт, на котором изображены Хью, Диана, Восемь и Кубик.

"Хью! Я слышала, что нашу игру купили более миллиона человек! Эй… как думаешь, мы теперь знамениты на Земле?"



Успех Pragmata подчёркивает несколько ключевых моментов как для разработчиков, так и для студий, а именно: новые интеллектуальные собственности все ещё могут добиться успеха. Ранние демоверсии и чёткая коммуникация становятся все более важными для новых концепций.

В то время, когда большая часть индустрии сосредоточена на снижении рисков, Pragmata показывает, что оригинальные идеи в сочетании с качественной реализацией могут быстро масштабироваться.