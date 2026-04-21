Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 457 оценок

Создатели Pragmata отметили достижение 1 миллиона проданных копий специальным артом

monk70 monk70

Недавно Capcom сообщила, что научно-фантастическая приключенческая игра Pragmata разошлась тиражом более миллиона копий с момента выхода 17 апреля для Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. По этому случаю компания опубликовала специальный арт, на котором изображены Хью, Диана, Восемь и Кубик.

"Хью! Я слышала, что нашу игру купили более миллиона человек! Эй… как думаешь, мы теперь знамениты на Земле?"

PRAGMATA продано более миллиона копий по всему миру! Спасибо всем за вашу поддержку!

Успех Pragmata подчёркивает несколько ключевых моментов как для разработчиков, так и для студий, а именно: новые интеллектуальные собственности все ещё могут добиться успеха. Ранние демоверсии и чёткая коммуникация становятся все более важными для новых концепций.

В то время, когда большая часть индустрии сосредоточена на снижении рисков, Pragmata показывает, что оригинальные идеи в сочетании с качественной реализацией могут быстро масштабироваться.

KookyPentheus

Реально не понимаю во что там играют, узкий коридор и небольшие арены, куда спавнят килограммами фрагов, разных форм и размеров, это обыкновенный тир. Ладно Красный десертик продался 5 миллионов, но там есть крутой движок, бесшовный многоуровневый открытый мир, и несколько протагонистов.

Denv3r 13

Молодцы, Сарсом!!! Уже 2 крутые игры выпустили в этом году! Ждём Онимушу!!!

SERGEY-SP

игра огонь ждём 2 часть!

ShooterFAN

Бесплатно не надо. Японская бредятина, типа Почтальона и Резидента с неубиваемыми зомби.

