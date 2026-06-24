Создатели Pragmata уделили особое внимание тестированию и доработке игры на основе отзывов сообщества

Научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom, который долгое время считался «долгостроем» из-за отсутствия на крупных игровых выставках, успешно добрался до релиза и показал отличные результаты. Разработчики признались, что одной из главных сложностей в процессе производства стала настройка боевой системы, совмещающей элементы стрельбы и хакинга.

По словам продюсера проекта Наото Оямы, перед командой стояла задача сделать комплексное управление максимально естественным для пользователя, избежав перегруженности интерфейса.

«Количество кнопок на контроллере ограничено, поэтому мы работали над тем, чтобы управление было простым и интуитивно понятным», — объясняет Ояма.

Чтобы помочь игрокам освоить одновременную стрельбу и взлом, Capcom прибегла к хитрости в дизайне первых уровней. На старте разработчики искусственно снизили количество врагов и замедлили их перемещение. Благодаря этому пользователи могут без спешки разобраться с обеими механиками сразу. Далее Pragmata постепенно повышает сложность. Как только базовое управление усвоено, игра открывает новые виды оружия и приемы, параллельно увеличивая число и силу противников.

Ояма подчеркнул, что финальное качество продукта — это прямая заслуга затяжного этапа тестирования, в котором принимали участие в том числе и новички.

«Балансировать всё это было очень сложно. Потребовалось много плейтестов и доработок, включая регулярное получение отзывов от тех, кто играл впервые. Думаю, этот подход сработал, и мы получили отличные результаты», — подытожил продюсер.

Напомним, что научно-фантастическое приключение Pragmata вышло весной 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2, завоевав высокие оценки критиков и профильной прессы.