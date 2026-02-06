Сравнение демоверсий Pragmata на PS5, Xbox Series S и Switch 2 показывает неожиданные результаты

Недавно выпущенная консольная демоверсия предстоящей научно-фантастической приключенческой игры Pragmata от Capcom дает возможность оценить производительность игры на разных платформах, при этом результаты заметно различаются между PlayStation 5, Xbox Series S и Nintendo Switch 2. Технический анализ указывает на сочетание сильных сторон и компромиссов, особенно для Switch 2 и Xbox Series S, поскольку игра ориентирована на 60 FPS на всех консолях.

Одно из наиболее удивительных наблюдений касается разрешения и качества изображения между Switch 2 и Xbox Series S. Демоверсия показывает, что Switch 2 отображает Pragmata в более низком нативном разрешении, чем Series S. Несмотря на это, решение для масштабирования на оборудовании Nintendo, похоже, в целом дает более чистые результаты. Улучшенная обработка изображения на Switch 2 описывается как более эффективная, что приводит к более четкому изображению в движении по сравнению с Series S.

Визуальные различия выходят за рамки разрешения. Сообщается, что фильтрация и качество теней на Switch 2 лучше, чем на Xbox Series S, что говорит о том, что Capcom пошла на разные компромиссы на каждой платформе. В то время как Series S выигрывает от более высокого внутреннего разрешения, обработка изображения на Switch 2 обеспечивает более стабильное и цельное изображение в определенных сценах.

На PlayStation 5 игрокам предлагаются два графических режима. Режим производительности снижает некоторые аспекты качества освещения и рендеринга волос, в основном для обеспечения целевой частоты 60 кадров в секунду. Режим разрешения сохраняет более высокие визуальные настройки, но при этом большую часть времени поддерживает 60 кадров в секунду, что делает разницу между двумя режимами менее существенной, чем во многих других играх текущего поколения.

Все консольные версии демоверсии нацелены на 60 кадров в секунду, но реальная производительность варьируется. Сообщается, что Switch 2 испытывает трудности с поддержанием целевой частоты кадров в более ресурсоемких моментах, таких как сцены с более тяжелыми эффектами или повышенной активностью на экране. Эти спады указывают на то, что работа по оптимизации платформы Nintendo перед запуском всё ещё может продолжаться.

Релиз Pragmata запланирован на 24 апреля 2026 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.