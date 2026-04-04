Стали известны дата предварительной загрузки и размер файлов Pragmata

PlayStationSize в Twitter/X раскрыл дату предварительной загрузки и размер файлов Pragmata благодаря недавним записям в базе данных на серверах PlayStation. Предстоящая приключенческая игра займёт умеренное количество места на PS5. Тем не менее, тем, у кого ограниченное свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется заранее освободить немного места.

Предварительная загрузка Pragmata стартует 15 апреля и будет включать последнюю предустановленную версию для всех, кто оформил предзаказ цифровой копии игры, хотя обновление может быть выпущено ближе к релизу игры 17 апреля. Между тем, тем, кто приобрел физическую копию, скорее всего, потребуется загрузить обновление первого дня. Размер загружаемой версии Pragmata для PS5 составляет 33,471 ГБ, что, к примеру, менее половины размера Resident Evil Requiem (72,88 ГБ) для PS5.

Pragmata выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.