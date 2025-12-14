Стали известны системные требования Pragmata

С запуском демоверсии и открытием предзаказов Capcom опубликовала минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК-версии Pragmata.
Для игры в разрешении 1080p и 60 кадров в секунду с предустановкой «Сбалансированный» достаточно видеокарты RTX 2060 Super или RX 6600 в паре с процессором Intel i7-8700 или Ryzen 5 5500. Пока неясно, какая конфигурация является идеальной для более высоких разрешений и настроек графики, но, по крайней мере, на бумаге требования выглядят вполне доступными.
Болезненный момент связан с наличием Denuvo: предсказуемый выбор, учитывая, что Capcom использует его почти во всех своих играх, но который по-прежнему вызывает неодобрение у многих игроков из-за возможного негативного влияния на производительность.
Системные требования
Минимальные (1080p, 45 к/с, предустановка «Производительность»):
- Операционная система: Windows 11 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 ГБ / Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 40 ГБ SSD
Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, предустановка «Сбалансированная»):
- Операционная система: Windows 11 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ / Radeon RX 6600 8 ГБ.
- Для трассировки лучей: AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ / NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 40 ГБ SSD
Pragmata будет доступна с 24 апреля, также на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Геймплей
