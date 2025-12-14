ЧАТ ИГРЫ
Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
8 221 оценка

Стали известны системные требования Pragmata

monk70

С запуском демоверсии и открытием предзаказов Capcom опубликовала минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК-версии Pragmata.

Для игры в разрешении 1080p и 60 кадров в секунду с предустановкой «Сбалансированный» достаточно видеокарты RTX 2060 Super или RX 6600 в паре с процессором Intel i7-8700 или Ryzen 5 5500. Пока неясно, какая конфигурация является идеальной для более высоких разрешений и настроек графики, но, по крайней мере, на бумаге требования выглядят вполне доступными.

Болезненный момент связан с наличием Denuvo: предсказуемый выбор, учитывая, что Capcom использует его почти во всех своих играх, но который по-прежнему вызывает неодобрение у многих игроков из-за возможного негативного влияния на производительность.

Системные требования

Минимальные (1080p, 45 к/с, предустановка «Производительность»):

  • Операционная система: Windows 11 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 ГБ / Radeon RX 5500 XT 8 ГБ
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 40 ГБ SSD

Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, предустановка «Сбалансированная»):

  • Операционная система: Windows 11 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ / Radeon RX 6600 8 ГБ.
    • Для трассировки лучей: AMD Radeon RX 6700 XT 12 ГБ / NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 40 ГБ SSD

Pragmata будет доступна с 24 апреля, также на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

