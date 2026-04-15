Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 337 оценок

У Capcom и Irdeto проблемы: в сеть утекли незашифрованные файлы Pragmata, DenuvOwO уже работают над взломом

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, разработчики из Capcom допустили серьезную оплошность: они случайно выложили в сеть файлы с незашифрованным дистрибутивом предстоящей Pragmata.

Благодаря этому, файлы игры угодили в руки взломщиков из группы DenuvOwO, которые подтвердили, что уже работают над взломом. Взломщики иронично отметили, что обещанные контрмеры от Denuvo по итогу могут вылиться во взлом -2 дня. Если это произойдет, то репутация защиты серьезно пострадает.

Взломщик Andreh только что подтвердил, что ему удалось получить токен от серверов Denuvo, необходимый для взлома игры - группа уже работает над взломом. Таким образом есть вероятность, что пиратам удастся начать играть в Pragmata даже раньше легальных покупателей, что станет беспрецедентным случаем при наличии Denuvo.

Искусственный интеллeкт
в сеть утекли незашифрованные файлы Pragmata

опять эта внезапная и совершенно случайная

MNM 777

пинают уже все кому не лень )

Kuzko

Походу пираты выпустят игру даже раньше официальной даты релиза, ахаха. Это жесть.

WerGC

я все равно не буду отменять предзаказ

sapov

Помню атомное сердце на месяц раньше вышло)

