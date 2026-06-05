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Pragmata 17.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.9 833 оценки

Успех Pragmata мотивировал Capcom продолжить разработку новых игровых франшиз

Gruz_ Gruz_

Нет никаких сомнений в том, что Pragmata — один из главных сюрпризов игровой индустрии в 2026 году. Несмотря на серию переносов после анонса летом 2020 года, одиночный приключенческий экшен преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий всего за 16 дней

Коммерческий успех Pragmata укрепил планы Capcom по выпуску новых IP. На встрече с инвесторами руководство компании подтвердило, что разработка оригинальных франшиз остается ключевым элементом стратегии долгосрочного роста издателя:

«Разработка оригинальных франшиз критически важна для нашего стабильного роста, и мы продолжим работать в этом направлении. Опыт создания и продвижения новых брендов помог сделать Pragmata успешной — эти наработки мы применим и в будущих проектах».

В Capcom также подчеркнули, что производство Pragmata обошлось заметно дешевле создания ключевых франшиз издателя. Благодаря скромному бюджету проекта даже затянувшаяся разработка и серия переносов не нанесут ущерба будущим финансовым показателям компании.

Индустрия
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Комментарии:  6
Ваш комментарий
AndralStormborn

Только желательно без детей и навязывания семейных ценностей. Игры нужны для рубилова и приключений, а не чтоб нянек отыгрывать.

3
SaintsEagle

Как насчет вернуться к старым? Lost Planet, hello????

1
Tiger Goose

Надеюсь, Capcom вернётся к серии Dead Rising.

North235

Одна из немногих игровых студий, в которую ещё есть вера

vertehwost

chaos legion лучше бы воскресили

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