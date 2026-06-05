Успех Pragmata мотивировал Capcom продолжить разработку новых игровых франшиз

Нет никаких сомнений в том, что Pragmata — один из главных сюрпризов игровой индустрии в 2026 году. Несмотря на серию переносов после анонса летом 2020 года, одиночный приключенческий экшен преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий всего за 16 дней
Коммерческий успех Pragmata укрепил планы Capcom по выпуску новых IP. На встрече с инвесторами руководство компании подтвердило, что разработка оригинальных франшиз остается ключевым элементом стратегии долгосрочного роста издателя:
«Разработка оригинальных франшиз критически важна для нашего стабильного роста, и мы продолжим работать в этом направлении. Опыт создания и продвижения новых брендов помог сделать Pragmata успешной — эти наработки мы применим и в будущих проектах».
В Capcom также подчеркнули, что производство Pragmata обошлось заметно дешевле создания ключевых франшиз издателя. Благодаря скромному бюджету проекта даже затянувшаяся разработка и серия переносов не нанесут ущерба будущим финансовым показателям компании.
Только желательно без детей и навязывания семейных ценностей. Игры нужны для рубилова и приключений, а не чтоб нянек отыгрывать.
Как насчет вернуться к старым? Lost Planet, hello????
Надеюсь, Capcom вернётся к серии Dead Rising.
Одна из немногих игровых студий, в которую ещё есть вера
chaos legion лучше бы воскресили