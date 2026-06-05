Успех Pragmata мотивировал Capcom продолжить разработку новых игровых франшиз

Нет никаких сомнений в том, что Pragmata — один из главных сюрпризов игровой индустрии в 2026 году. Несмотря на серию переносов после анонса летом 2020 года, одиночный приключенческий экшен преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий всего за 16 дней

Коммерческий успех Pragmata укрепил планы Capcom по выпуску новых IP. На встрече с инвесторами руководство компании подтвердило, что разработка оригинальных франшиз остается ключевым элементом стратегии долгосрочного роста издателя:

«Разработка оригинальных франшиз критически важна для нашего стабильного роста, и мы продолжим работать в этом направлении. Опыт создания и продвижения новых брендов помог сделать Pragmata успешной — эти наработки мы применим и в будущих проектах».

В Capcom также подчеркнули, что производство Pragmata обошлось заметно дешевле создания ключевых франшиз издателя. Благодаря скромному бюджету проекта даже затянувшаяся разработка и серия переносов не нанесут ущерба будущим финансовым показателям компании.