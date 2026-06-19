В команде разработчиков Pragmata существовала "Полиция Дианы", контролирующая образ персонажа

В ходе стрима, посвященного тиражу Pragmata в 2 миллиона копий, продюсер Наото Ояма раскрыл, что у разработчиков игры была особая группа, которую он назвал "Полицией Дианы". Эти люди проводили скрупулезные проверки, следя за тем, чтобы образ персонажа сохранял естественную детскую непосредственность, не скатываясь в неестественность и не вызывая у игроков раздражения. Контроль распространялся и на режиссуру озвучки, и на постановку сцен с захватом движений.

В последующем интервью GameSpark режиссёр Чо Йон Хи сообщил, что большинство членов "Полиции Дианы" были женщинами. По его словам, женщинам легче уловить "хитрую" миловидность в женских персонажах, тогда как мужчины, вероятно, не видят разницы. Сэйю Дианы в японском дубляже, Нао Тояма, поделилась, что ей дали указание "не озвучивать ее слишком мило, а говорить так, как естественно говорил бы ребенок".

Примечательно, что при разработке Resident Evil Requiem в Capcom существовал аналогичный "совет" из женщин-разработчиков, которые проверяли новый, повзрослевший дизайн Леона Кеннеди. По словам режиссера Коси Наканиси, именно они следили за тем, чтобы его дизайн был "идеальным", вплоть до проверки каждой морщинки на шее.