В команде разработчиков Pragmata существовала "Полиция Дианы", контролирующая образ персонажа

В ходе стрима, посвященного тиражу Pragmata в 2 миллиона копий, продюсер Наото Ояма раскрыл, что у разработчиков игры была особая группа, которую он назвал "Полицией Дианы". Эти люди проводили скрупулезные проверки, следя за тем, чтобы образ персонажа сохранял естественную детскую непосредственность, не скатываясь в неестественность и не вызывая у игроков раздражения. Контроль распространялся и на режиссуру озвучки, и на постановку сцен с захватом движений.
В последующем интервью GameSpark режиссёр Чо Йон Хи сообщил, что большинство членов "Полиции Дианы" были женщинами. По его словам, женщинам легче уловить "хитрую" миловидность в женских персонажах, тогда как мужчины, вероятно, не видят разницы. Сэйю Дианы в японском дубляже, Нао Тояма, поделилась, что ей дали указание "не озвучивать ее слишком мило, а говорить так, как естественно говорил бы ребенок".
Примечательно, что при разработке Resident Evil Requiem в Capcom существовал аналогичный "совет" из женщин-разработчиков, которые проверяли новый, повзрослевший дизайн Леона Кеннеди. По словам режиссера Коси Наканиси, именно они следили за тем, чтобы его дизайн был "идеальным", вплоть до проверки каждой морщинки на шее.
Чисто японская тема там любят подобную педовасию
Какой еще образ у неё? Быть гиперактивным ребенком - это не образ нихрена!
Опять сексизм и двойные стандарты.
а я думал чё она - танцывала под песню мусаров