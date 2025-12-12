В новом трейлере Pragmata объявили дату релиза. Демоверсия игры уже доступна в Steam

Церемония The Game Awards 2025 прямо сейчас в самом разгаре, и поток анонсов не прекращается ни на минуту. Среди мировых премьер снова показали загадочную научно-фантастическую игру от Capcom. Разработчики не просто напомнили о существовании проекта, но и привезли долгожданную конкретику.

Свежий трейлер продемонстрировал геймплей, который зрители в чате трансляции тут же окрестили гибридом Death Stranding и Shadow of the Colossus. В ролике показали взаимодействие главных героев: пока девочка Диана использует специальные хакерские умения через мини-игры, протагонист в футуристическом скафандре прикрывает её, используя огнестрельное оружие и высокую мобильность. Кульминацией видео стала битва с гигантским механическим монстром, атакующим лазерами на пустынном пляже.

Capcom наконец раскрыла карты: релиз Pragmata состоится 24 апреля 2026 года. Также официально подтверждено, что игра выйдет на консоли следующего поколения Nintendo Switch 2.

Но самый приятный сюрприз разработчики оставили напоследок — опробовать игру можно уже сегодня. Демоверсия Pragmata уже доступна для загрузки в Steam.