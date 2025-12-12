В новом трейлере Pragmata объявили дату релиза. Демоверсия игры уже доступна в Steam

Церемония The Game Awards 2025 прямо сейчас в самом разгаре, и поток анонсов не прекращается ни на минуту. Среди мировых премьер снова показали загадочную научно-фантастическую игру от Capcom. Разработчики не просто напомнили о существовании проекта, но и привезли долгожданную конкретику.
Свежий трейлер продемонстрировал геймплей, который зрители в чате трансляции тут же окрестили гибридом Death Stranding и Shadow of the Colossus. В ролике показали взаимодействие главных героев: пока девочка Диана использует специальные хакерские умения через мини-игры, протагонист в футуристическом скафандре прикрывает её, используя огнестрельное оружие и высокую мобильность. Кульминацией видео стала битва с гигантским механическим монстром, атакующим лазерами на пустынном пляже.
Capcom наконец раскрыла карты: релиз Pragmata состоится 24 апреля 2026 года. Также официально подтверждено, что игра выйдет на консоли следующего поколения Nintendo Switch 2.
Но самый приятный сюрприз разработчики оставили напоследок — опробовать игру можно уже сегодня. Демоверсия Pragmata уже доступна для загрузки в Steam.
В Российском регионе не доступна.
А русский есть!)
Да полный дубляж.
Я про идиотизм. Русский есть, в ру реге нет.
Ну демка такая, чисто на 20 минуток, если во все углы долбиться, но сочно, сочно, будем ждать шутерный Souls, это нам надо.
У меня Steam выдал, что игра мне не понравится, потому что в тегах есть "искусственный интеллект" (который у меня в игноре). Но я имел ввиду другое.
Уснул на компиляции шейдеров.