Pragmata 24.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
В новом трейлере Pragmata объявили дату релиза. Демоверсия игры уже доступна в Steam

Gutsz Gutsz

Церемония The Game Awards 2025 прямо сейчас в самом разгаре, и поток анонсов не прекращается ни на минуту. Среди мировых премьер снова показали загадочную научно-фантастическую игру от Capcom. Разработчики не просто напомнили о существовании проекта, но и привезли долгожданную конкретику.

Свежий трейлер продемонстрировал геймплей, который зрители в чате трансляции тут же окрестили гибридом Death Stranding и Shadow of the Colossus. В ролике показали взаимодействие главных героев: пока девочка Диана использует специальные хакерские умения через мини-игры, протагонист в футуристическом скафандре прикрывает её, используя огнестрельное оружие и высокую мобильность. Кульминацией видео стала битва с гигантским механическим монстром, атакующим лазерами на пустынном пляже.

Capcom наконец раскрыла карты: релиз Pragmata состоится 24 апреля 2026 года. Также официально подтверждено, что игра выйдет на консоли следующего поколения Nintendo Switch 2.

Но самый приятный сюрприз разработчики оставили напоследок — опробовать игру можно уже сегодня. Демоверсия Pragmata уже доступна для загрузки в Steam.

Комментарии:  7
Din Printer

В Российском регионе не доступна.

BigTrain

А русский есть!)

Din Printer BigTrain

Да полный дубляж.

BigTrain Din Printer

Я про идиотизм. Русский есть, в ру реге нет.

QuadrophonicMorpheus

Ну демка такая, чисто на 20 минуток, если во все углы долбиться, но сочно, сочно, будем ждать шутерный Souls, это нам надо.

Etteri

У меня Steam выдал, что игра мне не понравится, потому что в тегах есть "искусственный интеллект" (который у меня в игноре). Но я имел ввиду другое.

Уснул на компиляции шейдеров.