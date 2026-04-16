В новом видеоролике Pragmata подробно описывается арсенал Хью и подчёркивается важная роль Дианы

Компания Capcom выпустила новый пояснительный видеоролик к Pragmata, который служит практическим руководством по арсеналу главного героя Хью, подробно описывая доступное оружие и лучшие способы его использования, пока он и андроид Диана перемещаются по локации под названием «Колыбель».

Видео ясно показывает, что у игрока есть разные инструменты для разных ситуаций. Стандартное оружие Хью — это Grip Gun. Для уничтожения скоплений врагов лучшим оружием является Shockwave Blaster, относящийся к категории оружия, наносящего урон по площади, идеально подходящий для одновременного уничтожения групп роботов. Для последовательного уничтожения нескольких целей существуют дальнобойные винтовки, способные пробивать нескольких врагов одним выстрелом, уничтожая цели одной очередью.

Видео подчёркивает, что постоянное движение имеет решающее значение в бою, и именно здесь в игру вступают хакерские способности Дианы как центральный элемент стратегии. Например, многократный взлом позволяет ей взламывать несколько роботов одновременно, создавая возможности для нанесения огромного урона в критических ситуациях. Другой вариант — использование приманки, отвлекающей внимание врагов и дающей игроку необходимое пространство для перегруппировки и планирования следующего шага.

Основная идея игры заключается в предоставлении игроку полного набора инструментов, и все они понадобятся ему для прохождения испытаний в Колыбели.

Pragmata выйдет 17 апреля для ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S.