В сети обсуждают забавную теорию: Capcom якобы пытается повлиять на демографию Японии через свои игры

После первых впечатлений от Pragmata в сети начала распространяться необычная теория: игроки считают, что игра косвенно апеллирует к родительским чувствам аудитории. В центре обсуждений — девочка-андроид Диана, которая сопровождает героя и быстро стала эмоциональным ядром проекта.

Подобные выводы появились на основе пользовательских обсуждений, в основном на Reddit и других площадках. Некоторые пользователи в шутливой форме предположили, что подобный образ персонажа может усиливать эмпатию и даже влиять на восприятие темы семьи и заботы.

Это буквально японская пропаганда рождаемости.

Capcom буквально говорит: “идите заводите детей”

Это Dad Space. Я даже не шучу.

Не ожидал, что игра заставит меня так чувствовать себя защитником.

Почему мне вдруг захотелось заботиться о ребёнке?

На этом фоне игру начали иронично сравнивать с Dead Space, называя её «Dad Space» — не хоррором, а историей с акцентом на защиту и взаимодействие с напарником. Мем быстро разошёлся по сообществу и стал частью обсуждения первых впечатлений.

Дополнительный интерес вызвали параллели с Resident Evil Requiem, где, по словам игроков, также затрагиваются темы заботы и взаимодействия с уязвимыми персонажами. Это усилило общее ощущение тренда внутри проектов Capcom.

В итоге обсуждение Pragmata показывает, насколько сильно игровые персонажи могут влиять на восприятие истории — даже если сами игроки подают это в шутливой и мемной форме.