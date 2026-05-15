voices38 взломал защиту Denuvo в Pragmata

Сегодня voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в экшене Pragmata.
Игра была защищена сразу рядом защит: Steam + Denuvo + Custom + VMProtect и является от одной из самых свежих игр с Denuvo - Pragmata вышла лишь 17 апреля. Таким образом, полноценный взлом без гипервизора занял меньше месяца.
Какую игру планирует следующей взломать voices38 - на данный момент неизвестно.
Браво, что тут еще сказать.
Взлом здорового человека.
Ну же Voices38, не вздумай слиться, взломай Atomic Heart ))
ООо скросроть подъехала традиционного взлома, либо скоро всё накроется медным тазом, либо дуню он начнёт щёлкать не хуже гипервизорного обхода)