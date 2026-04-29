Вслед за аккаунтами Pragmata и Resident Evil Диана взломала аккаунт Monster Hunter Wilds

Цифровое вторжение продолжается. Диана вслед за аккаунтами Pragmata и Resident Evil взломала официальный аккаунт Monster Hunter Wilds.

Сегодня в соцсети X от её имени появилось сообщение. Как и в предыдущие разы, девочка-андроид быстро сменила аватарку и шапку профиля под себя, а затем выдала следующий пост:

«С вами Диана из @PRAGMATAGame! Я взломала это странное яйцо и огромный меч… и оказалась в месте, полном монстров! Некоторые из них пугающие, но некоторые такие милые~ Я узнаю, что значит быть Охотницей и Всадницей. Давайте играть вместе!»

Таким образом Диана успела отметиться уже в трёх аккаунтах, связанных с крупными франшизами Capcom.