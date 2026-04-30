Вслед за официальными аккаунтами Pragmata, Resident Evil и Monster Hunter Wilds Диана захватила соцсети франшизы Onimusha.

Сегодня в X (бывший Twitter) от лица аккаунта @Onimusha появилось сообщение от Дианы:

Вау, что это за место? Оно называется Япония? У них другой язык? Хм... загружаю модуль японского языка! Приветствую всех собравшихся, я — Диана, так меня зовут. Япония — замечательное место, очень хочется выпить чаю! Надеюсь, я это правильно сказала!

Как и в предыдущие разы, девочка-андроид мгновенно сменила аватар и шапку профиля на собственный дизайн. Таким образом Диана успела отметиться уже в четырёх аккаунтах, связанных с крупными франшизами Capcom.