Вслед за официальными аккаунтами Pragmata, Resident Evil и Monster Hunter Wilds Диана захватила соцсети франшизы Onimusha.
Сегодня в X (бывший Twitter) от лица аккаунта @Onimusha появилось сообщение от Дианы:
Вау, что это за место? Оно называется Япония? У них другой язык? Хм... загружаю модуль японского языка! Приветствую всех собравшихся, я — Диана, так меня зовут. Япония — замечательное место, очень хочется выпить чаю! Надеюсь, я это правильно сказала!
Как и в предыдущие разы, девочка-андроид мгновенно сменила аватар и шапку профиля на собственный дизайн. Таким образом Диана успела отметиться уже в четырёх аккаунтах, связанных с крупными франшизами Capcom.
что за бредятина?
Господи, какой же это соевый бред и кринж!!! На кого оно рассчитано - на 5 летних умственно отсталых детей!? Спаси нас боже или просто уничтожь все человечество, это невыносимо! Ну сколько можно, сколько можно то!? Какие взломы от вымышленного и несуществующего персонажа!? Лучше бы КрэпКам придумали что-то более взрослое и адекватное, например как Диана взломала секретные архивы с острова Эпштейна и слила имена всех пдф! И среди них оказался ГГ Прагматы. Вот это хотя бы смешно было бы, а так какой-то детский сад для альтернативно одаренных!
На каких же тяжёлых вещества сидит человек который это делает.
А она может взломать ядерные ракеты во всём мире?
Вот если бы после взлома назвала точную дату выхода Онимушы, то это было бы прикольно.