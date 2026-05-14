Японский голос Дианы выходит на связь: актриса Нао Тояма проведёт стрим по Pragmata

Японская актриса озвучки и певица Нао Тояма решила необычно отметить новый этап своей карьеры: свой первый игровой стрим она посвятит именно Pragmata — научно-фантастическому экшену от Capcom, где она озвучила андроида Диану. Трансляция пройдет 15 мая на её официальном YouTube-канале и уже привлекла внимание поклонников как самой актрисы, так и игры.

Что особенно забавно — Тояма открыто призналась, что практически не имеет опыта в видеоиграх и назвала себя «абсолютным новичком». На фоне того, насколько напряжённой и местами хаотичной получилась Pragmata, это может превратить эфир в довольно живое и искреннее шоу, а не в привычный стерильный промо-стрим.

Для Capcom подобная история — практически идеальный вирусный маркетинг. Pragmata после релиза успела вызвать немало обсуждений благодаря необычному сочетанию научной фантастики, головоломок и динамичного экшена, а персонаж Дианы вообще стал одним из главных лиц игры. Поэтому увидеть, как её собственный голос пытается разобраться с механиками в прямом эфире — довольно сильный ход для поддержания интереса к проекту.

Нао Тояма хорошо знакома фанатам японской индустрии: ранее она озвучивала Кимберли в Street Fighter 6, персонажей в Genshin Impact, серии Fire Emblem и Umamusume: Pretty Derby. Но именно Pragmata сейчас выглядит для неё своеобразной «точкой входа» в игровое медиа уже не как актрисы, а как публичного игрока.

И, честно говоря, подобные эфиры иногда оказываются куда интереснее постановочных презентаций: когда человек впервые сталкивается с собственной игрой без сценария и подготовки, это создаёт ту самую живую реакцию, которой индустрии часто не хватает.